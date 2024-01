Oproepje: deel je winterfoto’s en win een Autoblog-muts

Heb je leuke winterfoto’s van jouw auto (of die van iemand anders)? We zien ze graag verschijnen op Autoblog Spots!

Het zijn vandaag winterse taferelen in Nederland. Dat is natuurlijk geen reden om de auto te laten staan. Wij van Autoblog zijn ook gewoon al glibberend en glijdend naar de redactie gekomen. En dat is een mooie gelegenheid om wat winterse foto’s te maken.

We hebben zelf even het goede voorbeeld genomen en de welbekende Porsche van @wouter op de foto gezet. Hij is een beetje smerig, maar daar gaan we natuurlijk niet moeilijk over doen in deze omstandigheden.

We zijn ook heel benieuwd naar jullie winterse autofoto’s, dus bij deze de oproep om ze te delen op Autoblog Spots. Onder de uploads verloten we random drie Autoblog-mutsen. Het hoeven geen gelikte foto’s te zijn (mag natuurlijk wel), gewone telefoonfoto’s zijn ook welkom!