Ferrari Roma occasion van Charles Leclerc blijkt spotgoedkoop

Voor een schijntje heb je deze zwarte Ferrari Roma occasion.

Het is een van de mooiste verschijningen ter wereld. Aristocratisch, sportief, elegant, van goed komaf en ondanks de dynamische intenties toch nog vrij bescheiden, We hebben het natuurlijk over Charles Leclerc. Iemand die Percival als doopnaam heeft en in Monaco geboren is, kan natuurlijk niet anders dan een Formule 1-coureur worden.

Wat dat betreft past de Ferrari Roma daar helemaal bij. Een stijlvolle junior-GT. De 812 is een beetje overkill, terwijl de F8 Tributo natuurlijk meer voor de snelle playboys zijn. Als je van adel bent (of in elk geval al die kenmerken hebt), dan heb je de motor vóór je. In lengte. Met de aandrijving naar achteren.

Ferrari Roma occasion met een bekende eigenaar

Het zal je dan ook niet verbazen dat de Ferrari Roma die je op deze pagina ziet, van niemand minder dan Charles Leclerc is geweest. Kijk, dan heeft deze auto meteen een streepje voor. Nu moeten we wel bekennen dat Charles Leclerc meerdere Ferrari’s heeft (gehad). Het is immers al een tijdje zijn werkgever.

Een tijdje geleden kon Jaap melden dat de Roma van Leclerc geveild ging worden. De verwachting was dat deze 500.000 tot 700.000 euro ging opbrengen. Dat leek ons een tikkeltje optimistisch.

Niet onaardig bedoeld jegens Leclerc, maar hij is nog nooit wereldkampioen geweest en heeft slechts vijf races gewonnen. Daarnaast strooit hij nog niet met wijsheden zoals James Hunt, Ayrton Senna en Kimi Raikkönen wel deden.

Toch een stuk goedkoper

De Roma van Leclerc kun je nu kopen voor de lieve somma van 350.000 euro, dat is aanzienlijk goedkoper dan de estimate van de eerste veiling. Toen moest ‘ie tussen de 500.000 en 700.000 gaan opbrengen. Dat is kennelijk niet gelukt, ondanks de bekende eigenaar. Mar hey, het blijft natuurlijk wel gewoon een Ferrari Roma occasion die lekker in de opties zit.

Oh, ten slotte, in plaats van een Ferrari Roma occasion van Leclerc kun je ook voor 350.000 euro een nieuwe Roma bestellen, wellicht in een iets sprekendere kleurencombinatie. Verde British Green met een cognac interieurtje een leuk idee?

Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

De rijtest kun je dan weer hieronder bekijken: