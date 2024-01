Nieuwe trend: laadkabels knippen

Het doorknippen van laadkabels is tegenwoordig een dingetje.

Het is wel belangrijk dat je voor duurzame mobiliteit leert omdenken. Ja, op langere ritten zul je onderweg moeten laden. Dat heeft ook een voordeel: je leert zo het complete tosti-assortiment van het Total tankstation uit je hoofd. Dat is ook wat waard.

Maar tegen de vele nadelen, staan ook veel voordelen. Een van die voordelen is dat je altijd met een volle accu kunt vertrekken. Je rijdt naar huis, zet je auto aan de laadpaal en vervolgens laadt ‘ie de accu vol. De daaropvolgende ochtend kun je gewoon met een volle accu vertrekken en dat is echt superchill.

Nieuwe trend: los knippen laadkabels

Maar…. Dan moet je hopen dat er geen onverlaten in de buurt rondlopen die jouw laadkabel stelen. Ja, dat is tegenwoordig een nieuwe trend. Autobloglezer Ferry wees ons op onderstaand gebeurtenis bij hem in de buurt, waar een laadkabel was geknipt bij een Volkswagen ID.3:

Hoppatee, gewoon eventjes de kabel op twee punten doorgeknipt. Nu moet je sowieso een rare kink in je hersenkwab hebben om zoiets te overwegen. Een laadkabel doorknippen is niet iets dat je eenvoudig kunt doen met een zakmes.

Ook al is het een 3000-delig zakmes. Je zal toch met een flinke betonschaar op de proppen moeten komen om zo’n flnike kabel door te knippen. En met een betonschaar over straat lopen is gênant. Dat is net zoiets als met een toiletrol lopen op de camping. Echt IEDEREEN weet wat JIJ gaat gaat doen.

Koper kiloprijs

Naast veel Autobloglezers, zijn er ook een hoop dieven die fastned weten te vinden. Ook daar hebben ze last van vandalen c.q. dieven de kabels kapotknippen en meenemen. Jullie aller @wouter weet overigens te melden waarom de amoebes in kwestie dit doen: koper. De koperprijs is op dit moment 5,80 euro per kilogram.

Dus als je een paar kabels doorknipt en goed weet te verpatsen, dan kun je toch weer een lijntje of snuifje met een begeleidende fles absint fiksen.

Fotorcredit: Ferry!