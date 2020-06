Opvallend: motoren mogen op de K18 minder hard dan auto’s

Het doel van deze opmerkelijke maatregel is onder meer de veiligheid verhogen, maar werkt dit niet juist averechts?

Over het begrip maximumsnelheid hebben we het de laatste maanden vaak genoeg gehad. Op de situatie in ons land zullen we dus even niet ingaan. We gaan het wél even hebben de maximumsnelheid aan de andere kant van de grens. In Noordrijn-Westfalen is er sinds eind mei namelijk een opvallend stukje regelgeving van kracht wat betreft de maximumsnelheid. Of beter gezegd: de Zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Het gaat om een specifiek stuk weg tussen Wermelskirchen en Burscheid. Mocht je niet zo bekend zijn met lokale topografie: dat ligt tussen Keulen en Wuppertal, zo’n 100 km van de Nederlandse grens. Op dat stuk weg, de K18, worden sinds kort motorrijders ‘gediscrimineerd’ qua maximumsnelheid. De maximumsnelheid voor motoren is daar namelijk maar 60 km/u, terwijl dit voor auto’s 100 km/u is.

Vanwaar deze ongebruikelijke maatregel? Dat zit zo: de K18 heeft een paar lekkere bochten, die de weg aantrekkelijk maken voor enthousiaste motormuizen. De lokale bestuurder zitten daar echter niet op de geluidsoverlast en ongelukken te wachten die dat met zich meebrengt. Daarom hebben ze de weg op deze manier wat minder aantrekkelijk gemaakt voor motorrijders.

De Duitse motorrijdersvereniging is niet te spreken over dit besluit en heeft bezwaar ingediend. Het snelheidsverschil zou ook tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Dat terwijl het beoogde doel juist het tegenovergestelde is.

Via: motor.nl

Foto: Een tweewieler en een vierwieler gebroederlijk naast elkaar, geüpload door @racerx