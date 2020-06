12 kleurrijke occasions op Marktplaats op een rij

We gaan op zoek naar occasions met bijzondere kleuren op Neerlands grootste occasionsite!

Kleurtjes en auto’s. In Nederland zijn we groot geworden met het adagium ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Met de motoriek van ondergetekende is dat overigens een waarheid als een koe, maar we hebben het nu dus over occasions met bijzondere kleuren.

Kleur

Want als we zo om ons heen kijken, dan zien we dat we niet echt vaak een bijzondere kleur uitkiezen. Grijs, zilver, zwart en wit zijn verreweg het meest populair. Af en toe een donkerblauwe, maar verder is er weinig kleur te bekennen bij ons nationale wagenpark.

Zoeken

Maar als we iets beter gaan zoeken, is er dan wel wat te vinden? Ondanks dat de meeste occasions in een saaie tint besteld worden, zijn er wel degelijk leuke kleuren mogelijk. En anders kunnen we altijd nog zelf aan de slag. Wat kun je als tweedehands autokoper tegenkomen? We slingerden de zoekmachine van Marktplaats aan, zochten op ‘overige kleuren’ en kwamen deze 12 bijzondere kleurrijke occasions tegen!

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 4Motion Highline (B8)

28.950

2017

80.523 km

We beginnen het lijstje met kleurrijke occasions met een unusual suspect. Het is misschien wel de laatste auto waar je Dominic Toretto in zal aantreffen, ondanks de aanwezigheid van een dieselmotor. De ‘Passaai’ wordt meestal besteld in een vrij sobere uitvoering. Maar je kan er dus ook dít van maken. Een stationwagon met automaat, 240 pk en 500 Nm sterke TDI, vierwielaandijving, alle mogelijke luxe én dus een fraaie rode kleur, ‘Crimson Red’ genaamd. Als je een Passat zo chique als deze kan maken, waarom ook al weer voor een Audi kiezen?

Land Rover Range Rover Supercharged Autobiography (L322)

€ 18.999

2008

225.292 km

Bij sommige merken is er meestal geen keuze uit kleuren, dus is het logisch dat men voor zwart of grijs gaat. Bij de Range Rover is er bijna altijd wel een keuze geweest aan aparte kleurtjes. Natuurlijk veel donkerblauw en uiteraard veel donkergroen, maar bij de Britten kun je af en toe ook ‘gek’ doen. Wat te denken van wat het meeste lijkt op Damsom Red op deze Range Rover Supercharged? Het maakt de auto enorm chique en gedistingeerd, zonder opvallend te zijn. Erg gaaf.

BMW M140i Special Edition Shadow (F20)

€ 64.880

2019

4.267 km

Een klassieker voor de toekomst, deze 1 Serie. In feite is deze M140i een soort M Coupé, maar dan met vijf deuren. Deze M140i is de laatste doorontwikkeling voordat BMW van zijn eigen geloof afstapte. De 3.0 zes-in-lijn levert alle 340 beschikbare paarden naar de achteras. Nu zijn de meeste wit of zwart, maar deze M140i is Sunset Orange, een fraaie rood-oranje kleur. Voor de vraagprijs heb je ook een nieuwe M135i, maar die is niet zo compleet (moeten nog opties op) én niet zo leuk als deze.

Lexus RC-F Luxury Edition

€ 68.890

2015

56.768 km

Huh? De Lexus RC-F is alweer 5 jaar oud? Hoe snel de tijd voorbij gaat. De M3-concurrent van Lexus ziet er nog altijd bovengemiddeld vers uit. Dat doet ‘ie in standaardvorm al, maar deze Lexus RC-F doet er een flinke schep bovenop. De auto is namelijk gespoten in Solar Flare en voorzien van zwarte accenten én bronskleurige velgen. Wat dat betreft is het de meest tot de verbeelding sprekende auto in dit lijstje van kleurrijke occasions. Het is eigenlijk zwaar over de top, toch kan de snelle premium Japanner het uitstekend hebben.

Mercedes-AMG G63 (W463)

€ 121.900

2015

37.665 km

De Mercedes G-Klasse is zo’n auto waarvan je denkt dat ‘ie alleen maar in het zwart afgeleverd kan worden. Niet alleen bij Mercedes zijn ze gek van die kleur, ook Brabus vindt het maar wat prachtig. Om voor een beetje kleur te zorgen heeft AMG gelukkig af en toe een paar speciaaltjes in de aanbieding gedaan. De kleur van deze G63 AMG is Sunset Beam, niet te verwarren met Solar Beam (geel). Sunset Beam is een soort gel-oranje achtige tint. In combinatie met het zwarte dak, de zwarte wielkasten en velgen ziet de G63 er alsnog badass uit zonder dat je óók in een zwarte G-wagen komt voor-rollen.

Porsche Boxster S (981)

€ 52.560

2013

29.442 km

Tegenwoordig is het helemaal hip dat als je een Porsche in een kleurtje koopt, dat je kiest voor PTS. Dat staat voor Paint To Sample en houdt in dat je kunt kiezen uit een enorme lijst aan kleurtjes die Porsche heeft goedgekeurd om op je 911 te spuiten. maar om op te vallen en genieten met een Porsche hoef je écht niet zo ver te gaan. Je kan ook gewoon een Boxster S bestellen in Speedgelb. Dan heb je een Porsche met middenmotor in een legendarische kleur! Die kleur is overigens gewoon gratis, net als Indisch Rood overigens. Het maakt de auto zeker een kleurrijke occasion, maar het verhaal erachter is vrij modaal en Nederlands (kost niets)

McLaren 540C

€ 107.400

2017

31.508

De meest intrigerende auto uit de McLaren line-up (en in dit lijstje met kleurrijke occasions) moet wel de 540C zijn. Iedereen weet dat de basis van alle McLarens min of meer gelijk zijn: een koolstofvezel ‘tub’, een Nissan Le Mans V8 en een hyper-effectieve automaat met dubbele koppeling. Dat heeft deze McLaren 540C dus ook allemaal. Voor iets meer dan een ton heb je dit groene monster. Het is bijna onmogelijk dat McLaren speciaal een mindere V8 heeft gebouwd, dus waarschijnlijk kun je met een paar updates alles zo op supercar-niveau krijgen. Bij deze McLaren 540C heb je het voordeel dat ‘ie er al snel uitziet als je stilstaat, want het apparaat is gifgroen!

BMW 540i (G30)

€ 58.500

2017

11.353

Ook zo geschrokken van de prijzen van de nieuwe 5 Serie? Zeker als je er een beetje een leuke motor in wil hebben? Kijk dan even naar deze BMW 540i. De donkerblauwe lak geeft de Beierse sedan een statige doch elegante uitstraling. Het is vanaf de foto’s alleen wat lastiger om te bepalen of nu wel of niet Tanzanit-blau is. Verder heb je alles wat je nodig hebt: een romige zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een van de beste automaten ooit gebouwd.

Mercedes-Benz SL 320 (R129)

€ 10.900

1994

159.164 km

Misschien is dit wel de ultieme zomertip, voor 11 mille heb je een bijzonder leuke cabrio voor de deur staan. Een tweezitter met een drie-liter zes-in-lijn motor is altijd goed nieuws. Het gaat natuurlijk om de kleur van deze Mercedes-Benz SL320. De kleur is namelijk Hyacinth Blau en houdt het midden tussen paars en blauw. Erg fraai. Enige dissonant zijn de 17″ ‘Albani’-velgen, die kwamen pas later beschikbaar voor de SL. Ze staan in elk geval erg goed, zijn origineel Mercedes en de meeste mensen hebben geen ‘period-correct-OCD’.

Audi S3 Cabriolet quattro (8V)

€ 32.950

2015

55.229 km

Het nadeel van veel Audi’s is dat de eigenaar uberhaupt niet veel te kiezen heeft. Een paar tinten grijs, zilver, wit en zwart en hopelijk een rode of blauwe optie. Daarin staat Audi niet alleen, ook BMW en Mercedes zijn er schuldig aan. Wel kun je bij alle drie de merken vaak kiezen uit Sonderlackierrung. Dan zijn ineens de mooiste en meest aparte kleuren leverbaar. Het levert leukere auto’s en kleurrijkere occasions op. Wat te denken van deze Audi S3 Cabriolet in de kleur Merlin Purple? Het is opvallend onopvallend: het is overduidelijk geen standaard kleur, maar springt er ook niet direct uit. Zeker als de zon erop staat is het een zeer fraaie lakkleur.

Opel Astra OPC (J)

€ 17.750

2012

115.941 km

Wat? Zijn Opel Astra OPC’s van deze generatie al zo goedkoop? Jazeker, de indrukwekkende Hot Hatch die de vloer aanveegt met de Golf GTI (prestaties, niet verkoopcijfers) is nu onder de 20.000 euro gedoken. Nu is de Astra OPC niet een auto die je snel teleurstelt als het aankomt op kleur, want Arden Blue en felblauw staan uitstekend op de auto. Deze kleur komt ons niet bekend voor, het is waarschijnlijk een wrap. Normaal gesproken zijn we niet zo’n fan van een matte wrap, maar voor deze Astra maken we graag een uitzondering!

Mercedes-Benz CLS 500 Shooting Brake 4Matic (X218)

€ 39.750

2013

170.151 km

We sluiten af met een stille genieter onder de kleurrijke occasions. Als men 40 mille kan stuk slaan op een potente Benz kiest vaak voor iets met AMG (al dan niet nep) op de kont. Deze Mercedes-Benz CLS is voor de ware bon vivant, de man die zich overal aan laaft. Het is namelijk een CLS, maar dan de Shooting Brake. is geen AMG, maar wel een V8 die nog altijd goed is voor 408 pk. De auto is niet in een opvallende kleur uitgevoerd, maar in het bescheiden beige.