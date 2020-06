Franse sportwagen Lesage wordt ouderwets licht

Caterham en Morgan krijgen concurrentie vanuit de Franse hoek in de vorm van de Lesage 01.

Veel nieuwe kleine sportwagenfabrikanten gaan meteen voor maximaal vermogen, al dan niet elektrisch. Nieuwkomers met 1.000 pk zijn geen uitzondering. Fransen zijn echter eigenwijs en daarom gooit Lesage het over een andere boeg. Zij gaan juist voor een lichtgewicht auto in de geest van de vooroorlogse cyclecars.

De eerste creatie van Lesage wordt de 01. Qua naamgeving doen ze niet moeilijk, zoveel is duidelijk. Zoals te zien is de auto nog in de schetsfase. Desondanks hebben ze al wel behoorlijk concrete plannen. Dat hebben we vaker gezien, maar laten we even niet cynisch doen. De Lesage 01 is namelijk gewoon een leuk concept.

Lesage 01T

De Lesage 01 moet er in twee uit voeringen komen: de 01T en de 01E. Chauvinistisch als ze zijn hebben de Fransen voor techniek van PSA gekozen. De 01T krijgt de 1.2 driecilinder uit de 208. Die levert in dit geval 154 pk en 240 Nm koppel. Het verschil met een 208 is dat deze auto slechts 650 kg weegt. Daarmee zou volgens Lesage een acceleratie van 0-100 km/u in 6,5 seconden gepiept moeten zijn. De topsnelheid is beperkt tot 170 km/u. Veel harder moet je ook niet willen in een auto als deze.

Lesage 01E

De 01E is, je raadt het al, elektrisch. Deze krijgt ook de motor van een 208, de e-208, om precies te zijn. Deze produceert 136 pk en 260 Nm koppel. Dit heeft geen positieve invloed op het gewicht. De 01E gaat namelijk 950 kg wegen, bijna de helft meer dan de 01T. 0-100 km/u duurt daarom een hele seconde langer. De actieradius zou 340 km moeten zijn.

Prijs

De productie van beide varianten moet volgens de (optimistische) planning van Lesage in 2021 van start gaan. De auto zou zelfs dit jaar al te bestellen zijn. Ze hebben ook alvast een indicatie van de prijs voor ons. De 01T moet €54.000 gaan kosten (exclusief belastingen) en de 01E €62.500.

Toekomstplannen

Lesage is het niet van plan bij de 01 te laten. De Lesage 02 staat ook al op de planning voor 2023. De schetsen tonen vier varianten: een soort KTM X-bow, een buggy en nog twee eigenaardige hoekige varianten. Maar goed, zover is het nog niet: eerst maar eens afwachten wat het wordt met nummertje 01.