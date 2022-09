BREEK: Frits van Eerd is weer een vrij man

Jumbo topman en racefanaat Frits van Eerd is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte.

The juice is loose! Nou ja goed, laten Frits ook weer niet meteen gaan vergelijken met O.J. Simpson. Die was namelijk toch beter in American Football, vermoedelijk. Wel is het zo dat Frits van Eerd momenteel weer een vrij man is. Het Openbaar Ministerie heeft dat zojuist laten weten. De Jumbo topman en Le Mans krijger van Racing Team Holland kwam afgelopen in opspraak. Hij zou betrokken zijn bij een witwaszaak. Het zou onder andere gaan om BTW-fraude en gerommel met sponsorcontracten in het motorcrossen.

Aanvankelijk was het verhaal dat Frits zijdelings betrokken was. Maar hij heeft toch wat daagjes moet brommen. Misschien heeft Frits gewoon het verkeerde harde ei getroffen bij justitie…Dat kan natuurlijk ook. Frits zou nog wel een verdachte blijven in de zaak. De hoofdverdachte zit overigens nog wel vast.

Bij autosport-minnend Nederland was het afgelopen week natuurlijk ook even de vraag of er ook iets zou zijn met sponsorcontracten van onze held Max Verstappen. Niet dat MV1 die nog nodig heeft natuurlijk, maar Frits en Jumbo steunen Max al sinds zijn opmars richting de Formule 1. Max’ manager Raymond Vermeulen stapte er afgelopen week al vakkundig omheen bij het AD:

Voorzichtigheid is hier op z’n plaats, we wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo; de directievoering en marketing lopen gewoon door. We hebben afspraken met Jumbo. En de supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek, dat hebben ze duidelijk naar buiten gebracht. Raymond Vermeulen, weet van niks

Frits en zijn familie geven bij BN de Stem aan blij te zijn dat Frits weer in zijn eigen bed mag slapen en noemen het een ’heftige periode’. Enfin, we hopen voor de gezellige Brabantse vermeende sjoemelaar, dat er snel duidelijkheid komt en hij zich weer kan richten op leukere zaken.