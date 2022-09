Bottas: “Bij Mercedes vaak met Hamilton vechten tegen computers”

Geweldige vent Valtteri Bottas stelt dat het bij Mercedes vaak samen met Hamilton vechten was tegen de computers.

Valtteri Bottas, beter bekend als Battery Volltas, heeft weer een tipje van de sluier opgelicht over zijn tijd bij Mercedes. De Fin die dit jaar de charge leidt voor Alfa Romeo (maar daarbij steeds meer concurrentie krijgt van Guanyu Zhou), was natuurlijk jarenlang de tweede man bij Mercedes. Samen met Lewis Hamilton haalde hij vijf wereldtitels binnen in het constructeurskampioenschap. Alleen pakte Bottas nooit zelf de rijderstitel.

Geen schande, goede coureurs als Webber, Barrichello, Coulthard en Patrese gingen VB77 al voor. Hij heeft toch maar mooi wat races gewonnen. Nu bouwt Bottas een beetje af bij Alfa Romeo en dat bevalt hem wel. Eindelijk heeft hij een contract voor meer jaren. En de werksfeer is ook een beetje anders. Andermaal licht Bottas een tipje van de Mercedes-sluier op en vertelt dat werken voor de Duitse machine niet zelden betekende vechten tegen de nerds.

It is just how a top team works. I feel like Lewis felt the same as well. He sometimes wanted to go in his direction but the engineers would be like ‘No, the computer says this. So it was sometimes a bit of a battle but it is good to discuss those things and it’s just the way it is. They have pretty advanced technology and simulation tools that allow it and quite often the computer was right, but not 100 per cent.

Valtteri ‘computer says no’ Bottas