Oscar Gräper vs. politie: de camerabeelden

We hebben de beelden van de schermutseling tussen autohandelaar Oscar Gräper en de politie eerder deze week!

We schreven eerder deze week over een opmerkelijk incident: Oscar Gräper – eigenaar van Gräper Automotive – kreeg aan de stok met de politie toen hij zijn auto’s wilde redden. In het naburige pand was er namelijk brand ontstaan, en Oscar wilde logischerwijs zijn peperdure inboedel veilig stellen. Daarbij zou hij echter de brandweer gehinderd hebben en werd hij door de politie hard aangepakt met pepperspray.

Dat was het verhaal, maar je bent toch benieuwd wat er zich nu allemaal precies heeft afgespeeld, daar in Moordrecht. Dat kunnen we nu met onze eigen ogen zien, want we hebben de camerabeelden gekregen van Gräper.

Bewakingsbeelden

Op de beelden van de bewakingscamera’s kun je zien dat Oscar bezig is een collega met een Ferrari naar buiten te dirigeren. Op dat moment wordt hij vastgepakt door één van de agenten. Je zou denken: daar is wel wat aan vooraf gegaan, maar daar komen we zo op terug.

Oscar wil vervolgens toch weer naar binnen, maar hij wordt tegengehouden en er ontstaat een schermutseling met drie agenten. Vervolgens is te zien dat Oscar inderdaad pepperspray in zijn mik krijgt. Als je goed kijkt zie je dat ‘ie ook nog in de boeien wordt geslagen. Dat komt dus overeen met wat we eerder schreven.

Het verhaal van Oscar

Oscar heeft gisteren ook zijn verhaal gedaan in de Nationale Autoshow met Wouter en Meindert. Hij was degene die 112 heeft gebeld en was dus al ter plaatse voor de hulpdiensten. De brandweer vond het ook goed dat hij de auto’s naar buiten reed, aldus Oscar.

Maar toen kwam de politie “out of nowhere”, zo vertelt de autohandelaar in de Nationale Autoshow. Zij begonnen meteen met duwen en niet lang daarna pepperspray. “In een fractie van vijf seconden is het allemaal gebeurd.” Volgens Gräper is er dus niks vooraf gegaan aan het agressieve optreden van de politie. Dat zou inderdaad heel opmerkelijk zijn.