Max Verstappen haalt op X uit naar Mercedes-coureur

Max Verstappen laat zich horen op X, dat zijn we niet van hem gewend. Of zou Franz Hermann hier soms achter zitten?

We kennen Max als iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, maar we kennen hem óók als iemand die totaal geen interesse heeft in social media. Zijn accounts worden overduidelijk niet door hem zelf beheerd. Maar nu lijkt Max bij hoge uitzondering toch in de digitale pen te zijn geklommen.

Het gaat over de Nürburgring-test van zijn alter ego Franz Hermann, wat het gesprek van de week was. Max deed een test op de Nordschleife en zou daarbij meteen het Nürburgring-record voor GT3-auto’s in deze configuratie hebben verbroken, met een tijd van 7:49.5.

Mercedes-coureur Maro Engel plaatst hier echter wat kanttekeningen bij op X. Volgens hem was de ronde gereden in DTM-configuratie en niet in NLS-configuratie. De DTM-configuratie betekent minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte. Dat zou dus geen eerlijke vergelijking zijn.

Engel voegde er wel aan toe: “Nog steeds indrukwekkend voor een eerste bezoek aan de Groene Hel. Het zou cool zijn om Franz Hermann te zien deelnemen.” Overigens is Maro Engel zelf ook niet onverdienstelijk op de Nürburgring: hij heeft het huidige ronderecord voor productieauto’s op zijn naam staan, met de AMG One. Eerder was hij recordhouder met de AMG GT Black Series.

Enfin, deze Tweet heeft Max Verstappen uit zijn tent gelokt, want hij reageerde in niet mis te verstane bewoordingen: “Fout. Verspreid geen dingen als je niet weet wat de set-up en de motorafstelling was. Waarom zou ik meedoen aan een NLS trackday met de verkeerde BOP [Balance of Performance, red.]? Veel succes morgen.”

Gezien de felle toon lijkt deze reactie toch echt van Max zelf te komen en niet van een politiek correcte social mediamanager. Maro Engel heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen: “Het lijkt erop dat de paddock-praat onjuist was dan. Jij bent ongetwijfeld in een beter positie om te weten wat voor set-up je gebruikte.”

Overigens was Max Verstappen nog laat wakker voor een raceweekend: hij plaatste deze reactie om twintig over twaalf. Gelukkig is de derde vrij training vandaag pas om half een, dat scheelt.