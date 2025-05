Bied mee op een fabrieksnieuwe BMW M4 CS

Dit is je kans om een origineel Nederlandse M4 CS met weinig kilometers te bemachtigen.

De M4 van de vorige generatie heeft eigenlijk alles wat je wil in een BMW: een dikke zes-in-lijn, geen extreem hoog gewicht en een strak design zonder rare fratsen. Vandaag hebben we de overtreffende trap van deze auto in de aanbieding, namelijk de M4 CS.

De M4 GTS was er ook nog van deze generatie, maar die is misschien een beetje too much voor sommigen. Niet alleen qua rijden, maar ook qua uiterlijk. De spoiler, de matgrijze kleur en de velgen met oranje accenten: je moet er van houden. Naast matgrijs kon je ook nog wel andere ‘kleuren’ kiezen, maar alleen zwart, wit en grijs.

Verder niks ten nadele van de GTS, maar dan zien we toch liever een M4 CS in de prachtige kleur San Marino Blau. Deze kleur was exclusief voor dit model. De CS kun je verder herkennen aan de sleuf in de motorkap, de carbon splitter en spoilerlip achterop en de 20 inch V-spaaks velgen.

Deze M4 CS beschikt over 460 pk, 29 pk meer dan de standaard M4 en 10 pk meer dan de Competition. Een klein verschil dus, maar er is meer aangepast. Er is bijvoorbeeld gewicht bespaard met een CFRP motorkap en dak, plus een interieur met lichtgewicht sportstoelen en deurpanelen. De lichtgewicht sfeer wordt benadrukt door lussen die de deurgrepen vervangen. De draagarmen zijn gemaakt van gesmeed aluminium, waardoor ook het onafgeveerde gewicht lager uitvalt.

De M4 CS heeft standaard alle sportieve opties, inclusief het adaptieve M-onderstel en M Driver’s Package. Dat laatste betekent dat ‘ie niet begrensd is op 250 km/u, maar op 280. De CS heeft altijd de DCT-bak, zo ook dit exemplaar.

Over dit exemplaar gesproken: dit is een van de weinig origineel Nederlandse M4 CS’en. Van de 3.000 geproduceerde exemplaren waren er slechts 20 voor Nederland. Aan deze auto hing in 2017 een prijskaartje van €157.861. Destijds veel geld, maar naar hedendaagse maatstaven valt het mee. De nieuwe M4 CS kost namelijk dik twee ton.

Deze auto is nog fabrieksnieuw, want er staat slechts 23.850 kilometer op de teller. Dit is dus een buitenkansje. Meebieden kan via The Collectables, je hebt nog tot en met woensdagavond 20.00 de tijd!