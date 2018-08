Oud-coureur moet ex 1 dollar betalen na spionagepraktijken

Driemaal raden waar de dader precies vandaan komt.

Dit is natuurlijk een inkoppertje. Tegenwoordig duiken er nog wel eens lugubere verhalen op aan onze kant van de plas, maar veelal zijn de coureurs te intensief met trainingen bezig om zichzelf in moeilijkheden te werken. De enkele keer dat we een dergelijk verhaal voorgeschoteld krijgen, komt de coureur uitgerekend uit de Verenigde Staten. Dit geval is geen uitzondering op deze regel.

Jawel, ook dit verhaal vindt plaats in ‘Murica. We dansen gezellig verder op het koord der voorspelbaarheid, want in het specifiek heeft deze coureur een verleden in de meest Amerikaanse raceklasse op aarde: NASCAR. Nu heb ik persoonlijk geen problemen met deze vorm van autosport, maar het zegt wel een hoop dat over het soort karakters dat NASCAR aantrekt.

Greg Biffle, die tussen 2002 en 2016 in de hoogste klasse van de immer linkssturende sport uitkwam, is na de scheiding van zijn echtgenote door haar voor de rechter gesleept om een merkwaardige reden. Volgens zijn ex-vrouw, Nicole Lunders, zou zij door hem zijn bespioneerd met camera’s in de slaap- en badkamers. Biffle ontkende dit stellig. Hij beweerde dat hij de camera’s met behulp van een toenmalig collega had opgehangen, omdat hij er van overtuigd was dat zijn diensmeiden van hem steelden.

Omdat diezelfde camera’s – per ongeluk of expres – beelden hadden geschoten waarop zijn ex-vrouw naakt te zien was, had de dame voldoende reden om een zaak aan te spannen. Echter blijkt dit inmiddels enigszins tevergeefs te zijn geweest, want na het oordeel van de jury uit Noord-Carolina (komt ‘ie) hoeft Greg slechts het symbolische bedrag van 1 dollar over te maken. Dit terwijl de vrouw inzette op liefst 5,5 miljoen dollar (!) voor haarzelf en daarbij nog eens 3,4 miljoen dollar (!!!) voor haar moeder eiste.

Lunders hoeft zichzelf echter niet helemaal voor de kop te slaan, want Biffle is uiteindelijk wel akkoord gegaan om haar kosten van de rechtszaak te betalen. Dit is nog eens 250.000 dollar. Klein detail: via diezelfde camerabeelden ontdekte Biffle uiteindelijk ook nog dat zijn vrouw (nu ex) vreemdging met haar tenniscoach. Het moet niet gekker worden. (Bron: ESPN)