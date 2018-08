Kijk, de nieuwe BMW Z4 is eindelijk officieel

Daar is 'ie dan.

“Waarom hebben ze bij BMW de neus van een Kia Stinger (rijtest) op een Fiat 124 geplakt?” – @willeme, over de nieuwe Z4. Ach ja, we kunnen niet zeggen dat het als een donderslag bij heldere hemel komt, dit ontwerp. De auto is de afgelopen maanden al talloze keren in verschillende vormen op het web verschenen. Vandaag is het dan eindelijk tijd voor de officiële onthulling. Tijdens het Concours d’Elegance in Pebble Beach trok BMW zojuist de doeken van de nieuwe Z4.

Omdat we het uiterlijk al ruimschoots hebben besproken, zullen we ons ditmaal richten tot de First Edition-uitvoering die BMW ook dit keer ten tonele brengt. De Z4 First Edition oogt nét dat beetje sportiever dan de doorsnee variant van de vernieuwde cabrio, die zoals bekend zijn basis deelt met de nog aan te kondigen Toyota Supra. Daarbij krijgt de First Edition de kleur Frozen Orange mee, evenals antracietkleurige spiegelkappen en two-tone 19″ velgen.

BMW presenteert de nieuwe Z4 vooralsnog enkel als M40i. Dit model heeft, ergens in die gigantische neus, een 340 pk sterke zes-in-lijnmotor liggen. Mede dankzij zijn 450 Nm aan koppel moet de auto in 4,6 seconden naar de 100 km/u snellen. In geheel Duitse stijl houdt ook deze BMW bij 250 km/u op met accelereren.

Snelheid is echter niet per se waarvoor je de nieuwe Z4 koopt. Zeker in deze configuratie zal de auto goed zijn voor het nodige gooi- en smijtwerk. BMW belooft namelijk een gewichtsverdeling van 50:50. Hoewel we nog geen concrete cijfers hebben over het gewicht van de auto, gaan we er van uit dat dit wel snor zit.

De nieuwe BMW Z4 wordt meegenomen naar de Autosalon van Parijs van volgende maand. Begin volgend jaar, om precies te zijn in de lente, wordt de auto wereldwijd geïntroduceerd. Het is nog niet bekend wanneer de auto naar Nederland komt.