Officieel: Lamborghini Aventador SVJ met 770 pk

Na het eeuwige plagen heeft Lamborghini in Californië eindelijk het doek getrokken van de langverwachte Aventador SVJ, het ultieme uitzwaai-model van het in 2011 gepresenteerde V12-monster.

We beginnen maar meteen met die twaalfcilinder. In de Aventador SVJ levert het blok 770 pk en 720 Nm koppel. De Lambo knalt in 2,8 seconden naar de honderd en in 8,6 seconden van 0 naar 200 km/u. De topsnelheid ligt boven de 350 km/u. Trap bij 100 km/u op de rem en binnen 30 meter sta je stil. Dankzij het veelvuldig gebruik van carbon weegt de SVJ slechts 1.525 kg.

Qua uiterlijk is de SVJ vooral een extremere Aventador SV. Meer vouwen en gaten, een soort Performante achterkant en een nieuwe achterspoiler. Ook deze Lamborghini komt met actieve aerodynamica, genaamd Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA). De Italianen introduceerden deze techniek op de Huracán Performante en nu is ALA ook gebruikt voor de Aventador SVJ. Niet zonder resultaat: op dit moment heeft de SVJ het record op de Nürburgring in handen. Ze noemen het zelf ALA 2.0.

Lamborghini gaat 900 stuks maken van deze coupé. Over een Roadster is geen woord gevallen, maar we leven in 2018. Exclusiviteit nemen we bij dit soort merken met een korreltje zout, dus kijk er zeker niet gek van op als Lambo toch nog met een Roadster komt op een later moment. Op Pebble Beach staat een gelimiteerde versie, genaamd Aventador SVJ 63. Die 63 is een verwijzing naar 1963, het jaar van de oprichting van Lamborghini. Van deze komen -jawel- 63 stuks. Yo dawg, we heard you like limited editions...

De eerste exemplaren worden begin 2019 geleverd aan klanten. De nieuwe Lamborghini Aventador SVJ is er vanaf 349.000 euro exclusief alle belastingen.