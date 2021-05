Gespot: een knalrode Carrera GT op geel kenteken - Autoblog.nl

Als je op de Nederlandse snelweg wordt ingehaald door een rode Porsche Carrera GT ben je meteen weer klaarwakker.

Porsche vond zes cilinders meestal wel genoeg, maar in 2004 pakten ze het anders aan. Ze kwamen met een supercar op de proppen die een V10 middenmotor met 612 pk aan boord had. Niet wat we gewend zijn van Porsche, maar de auto was daarom niet minder indrukwekkend. Integendeel.

De tiencilinder was oorspronkelijk bedoeld voor een Le Mans-auto, die er nooit gekomen is. Gelukkig is de Carrera GT er wél gekomen. De auto is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest iconische sportwagens van de jaren ’00. De snerpende V10, de imposante looks en het rauwe karakter maakten de Carrera GT een bijzonder memorabele auto. De fatale crash van Paul Walker heeft er aan bijgedragen dat de Carrera GT te boek staat als een auto waar niet mee te spotten valt.

Er valt niet mee te spotten, maar er eentje spotten kan wel. We gaan het nu namelijk niet hebben over de Carrera GT waarin Paul Walker aan zijn einde kwam, maar over een andere rode Carrera GT. Er is namelijk een exemplaar in dezelfde kleur gespot in de buurt van Apeldoorn, inclusief Nederlands kenteken.

Ons land is maar 11 Carrera GT’s rijk, dus een Carrera GT tegenkomen is sowieso geen alledaagse gebeurtenis. Een rood exemplaar tegenkomen is helemaal bijzonder, want daarvan zijn er maar twee in Nederland. Deze zijn allebei geïmporteerd, want er is geen één Carrera GT nieuw in deze kleur – Guard’s Red – geleverd in Nederland.

Guard’s Red was een van de vijf kleuren waaruit je kon kiezen, maar het gros van de eigenaren ging voor GT Silver of Basalt Black. Toch best wel veilige keuze op een auto die geen veilige keuze was. Guard’s Red past daarom eigenlijk beter bij deze auto. In deze kleur, met de spoiler omhoog en de onmiskenbare V10-sound uit de uitlaten maakt de Carrera GT nog net zo veel indruk als 17 jaar geleden. En daarvoor hoef je er niet eens in te zitten.

Foto’s: @lennartcarphotography, via Autojunk