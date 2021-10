Gaat McLaren straks de titelstrijd in de F1 beslissen?

Volgens de mannen van Red Bull en Honda is het helemaal geen gekke gedachte. Zij denken dat McLaren zomaar eens een heel grote rol kan spelen in de titelstrijd in de F1.

Dankzij de razend spannende titelstrijd in de F1 dit jaar tussen Mercedes en Red Bull hebben veel mensen niet of nauwelijks gezien dat McLaren het ineens heel erg goed doet.

Even het geheugen opfrissen, McLaren pakte op Monza een 1-2 en in Rusland was het bijna een tweede zege geweest voor het team uit Woking. Als het niet was gaan regenen had Norris zomaar de winst kunnen pakken. Ja, de oranje mannen zijn een team geworden om echt rekening mee te houden, zeggen ook Red Bull en Honda.

McLaren kan beslissend worden in dit seizoen

McLaren gaat zich volgens onder anderen Christian Horner uitdrukkelijk mengen in de titelstrijd. Niet zozeer dat zij er met het eremetaal vandoor gaan, maar wel op een andere manier. Het zit hem in de eventuele tweede plaatsen die het team gaat halen.

Tweede plaatsen zitten er echt wel in, denkt ook Masashi Yamamoto, de F1-baas van Honda. En daar wordt het interessant. Want stel nou dat Max in zijn Red Bull fier vooraan rijdt en Hamiltion komt niet langs een Ricciardo die op dat moment tweede ligt, dan is het puntverlies voor LH44 veel groter dan als hij tweede zou zijn geworden.

Natuurlijk kunnen we het ook omdraaien, maar aangezien dit een voorbeeld was en we een punt willen maken, doen we dat deze keer even niet. En daarbij, het lukte Lewis niet om Daniel voorbij te komen in Sotsji, dus vandaar… ;-)

Successen McLaren zijn geen toevalstreffers

Christian Horner denkt dat in elk geval niet. Hij zegt dat de goede scores op Monza en in Sotsji toevalstreffers zijn. Hij zegt dat het -voor hem althans- duidelijk is dat Mclaren enorme stappen heeft gezet en echt een speler is geworden om rekening mee te houden.

En daar heeft de baas van Max volgens ons hier wel een punt. McLaren is van heel ver gekomen en zit bijna weer op de plek waar ze horen. Aan de top dus. Tenslotte, denk jij dat McLaren een beslissende rol gaat spelen in de titelstrijd in de F1?

En zo ja, we zijn vooral benieuwd naar je fantasieën hierover. Hoe gaat het gebeuren? Laat maar weten!

