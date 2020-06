Over en uit: de laatste Bentley Mulsanne is een feit

Dit betekent niet alleen het einde van de Mulsanne, maar ook het einde van de echte toplimousines van Bentley.

De Bentley Mulsanne moet het veld ruimen en krijgt geen opvolger. Dat treurige nieuws maakte Bentley begin dit jaar bekend. Om er nog een positieve draai aan te geven ging het nieuws gepaard met een uitzwaaimodel. Inmiddels is het dertigste en laatste exemplaar van de 6.75 Edition ook van de band gerold. Dat markeert definitief het einde van de Mulsanne.

De Mulsanne werd geïntroduceerd in 2010. In 2017 kreeg het model nog een facelift, maar nu is het over en uit. Bij elkaar heeft het model dus tien jaar gediend. De auto nam het stokje over van de Arnage, die sinds 1998 op de markt was. De Mulsanne zag er een stuk moderner uit dan de zeer traditionele Arnage, zonder de statige uitstraling te verliezen.

Hoewel de Mulsanne anno 2020 nog zeker niet verouderd oogt, bleek een dergelijk model toch een beetje achterhaald te zijn. In de huidige markt is er niet genoeg behoefte meer aan een auto als deze. Het ontwikkelen van een opvolger voor de Mulsanne is ook niet rendabel, liet CEO Adrian Halmark in een interview weten.

In totaal zijn er 7.300 exemplaren gebouwd van de Mulsanne. Daarvan hebben er 15 in Nederland een baasje gevonden. De auto op de foto’s is overigens niet de laatste Bentley Mulsanne, maar de een-na-laatste. Dit exemplaar is uitgevoerd in Rose Gold en Tungsten en gaat naar een klant in de VS. De details over de laatste Mulsanne wil Bentley liever geheim houden.

De nieuwe Flying Spur mag nu het stokje als vlaggenschip over te nemen. Er is natuurlijk weinig mis met een Flying Spur, maar je kunt deze auto toch niet met een Phantom vergelijken. De Phantom bevindt zich nu dus op eenzame hoogte.