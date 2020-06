Elektrische occasion: dit zijn zeven subsidie knallers

We laten zeven maal een elektrische occasion de revue passeren. Want het is subsidie tijd!

Het is iets wat de gemoederen lekker bezig houdt: subsidie op een elektrische occasion. Op dit moment is het Nederlandse wagenpark in een zogenaamde transitie. We gaan over van de conventionele verbrandingsmotor naar de (waarschijnlijk) elektrische auto.

De overgang

Nu gaat zo’n overgang niet in één twee of drie jaar. Dat zie je terug in het aanbod als je zoekt naar een elektrische occasion. Daar is aanzienlijk meer tijd voor nodig voordat er een lekker aanbod aan EV’s is. Net zoals met veel andere overgangen naar nieuwe technologieën is de eerste niet altijd de beste. Neem de eerste iPhone: ja, het toestel legde de basis voor wat we tegenwoordig kennen (ja, ook op Android), maar no way dat je terug wil om dat toestel te gebruiken.

Actieradius en laadtijd

Met elektrische occasions is dat ook het geval. De techniek ontwikkelt zich dusdanig snel, dat je met een oude occasion alweer hopeloos achter de feiten aanloopt en met een auto zit waarmee je praktisch niets kunt doen. Vandaar moet je eerst bij jezelf afwegen: heb ik zo’n auto nodig en kan ik ‘m gebruiken. Met name de realistische actieradius en laadtijden zijn van belang.

In het vorige artikel namen we alle haken en ogen omtrent de elektrische occasion met je door. Voor nu kijken we naar 7 geschikte auto’s op Marktplaats:

BMW i3 60Ah

€14.900

2014

98.023 km

De BMW i3 wordt nog niet door iedereen begrepen. Het probleem is dat de consument geen slimme, functionele en efficiente auto wil hebben, maar iets dat een beetje indruk maakt. Dat is meteen het gave van de BMW i3: de auto is briljant, maar legt het er niet dik boven op. Laten we beginnen met de nadelen. De eerste is de actieradius, die is niet al te genereus. Ander nadeel is de relatief lange laadtijd. Aan de andere kant: de prestaties zijn in orde, de ruimte is meer dan voldoende en het is een BMW, dus met prettige infotainment, afwerking en bouwkwaliteit. Dit beige exemplaar is dan ook relatief gunstig geprijsd (mits ze niet de korting ‘zelf’ al voor je hebben berekend). Oh, en blijf weg van de aflever pakketten: met die 25 liter benzine ga je niets doen. Betreft garantie: boven de 4.500 euro heb je standaard BOVAG-garantie bij een BOVAG-bedrijf.

Renault Zoe 22 kWh

€ 8.250

2013

80.395 km

Je moet bij het kopen van elektrische occasion behoorlijk oppassen, want voordat je het weet heb je de verkeerde auto gekocht. Dat is goed mogelijk met deze zwarte Renault ZOE. Check dit ding eens shinen, het ziet er best geinig uit en de specs lijken wel redelijk voor elkaar te zijn. Met name die prijs is interessant. Iets meer dan 8 mille is een scherpe prijs. Zit er dan een addertje onder het gras? Jazeker, de accu moet je namelijk huren voor zo’n € 1.500 per jaar. Destijds kon je een ZOE kopen met (8 mille duurder) of zonder koop van de accu, maar deze huren bij Renault. Veel ZOE’s hebben een dergelijke constructie. Of het uitkomt moet je even uitrekenen, alleen als je weinig rijdt is het best een interessante optie. Als je veel rijdt, niet. Maar ja, waarom kijk je dan naar een zeven jaar oude ZOE?

Nissan Leaf 30 kWh

€ 16.900

2016

62.218 km

Samen met de Renault ZOE is de Nissan Leaf een belangrijke EV-pionier. Ja, we weten dat mensen verliefd zijn en kinderen willen van Elon Musk, maar de eerste Tesla’s waren bijzonder prijzig. De Nissan Leaf is een soort C-segment achtige hatchback. Ok, het apparaat ziet er een beetje maf uit. Het interieur is daarentegen best volwassen. de bagageruimte valt wat tegen, maar het rijcomfort staat op een hoog peil. De meeste aanbieders halen de subisidie er al af voor je. Sterker nog, sommigen adverteren met een ex. btw prijs (waarom?). In dit geval met deze zwarte Nissan Leaf rekent de verkoper een prijs van 16.900. Dan krijg je later nog 2.000 terug en hoef je niet alsnog btw te betalen. Dat laatste zou bijzonder krom zijn, daar de regeling alleen voor particulieren geldt. De reden dat we voor een 30 kWh versie zijn gegaan is simpel: die heeft een iets groter rijbereik. Wel zo prettig.

Volkswagen e-Golf

€ 16.999

2014

68.691 km

De e-Golf is een Leaf voor mensen die niet zozeer te koop willen lopen met het feit dat hun auto elektrisch is. Nu zien we dit vaker: de eerste hybrides waren ook gestileerd als rijdende pudding (Toyota Prius, Honda Insight) en tegenwoordig is bijna elke Toyota een hybride (en verkoopt de Prius bijna niet meer). Met een e-Golf kun je incognito groen doen, alsof je de kaft van een Douwe Dabbert stripboek plakt op ‘De Avonden’ van Gerard Reve. Deze zwarte Golf is niet opvallend, maar wel keurig met de grote wielen. Helaas heeft deze elektrische occasion een actieradius van slechts 190 km volgens de NEDC. In de winter kun je een volle accu al binnen 100 km op nul krijgen, bij wijze van spreken. De latere e-Golfs zijn veel beter qua range, maar een stukje duurder.

Hyundai Ioniq Electric Premium

€ 21.595

2017

100.301 km

De Hyundai Ioniq is een soort Prius, maar dan wat slimmer, goedkoper en minder verfijnd. Het briljante: er is een gewone hybride, plug-in hybride en een volledig elektrische Ioniq. Let daar dus goed op met zoeken, dat je niet ‘per ongeluk’ een PHEV hebt gekocht en dat het niet wil vlotten met de EV-subsidie. Ook bij de Ioniq moet je even zwoegen door een woud van prijzen die voor de particulier niet interessant zijn. Bij deze drie jaar oude Ioniq stonden de prijzen keurig in de BTW vermeld. Het is overigens een BTW-auto, dus een bedrijf kan alsnog de BTW terugvorderen. De vorige eigenaar heeft er in elk geval lekker mee gereden. Tegenwoordig klinkt een actieradius van 280 (NEDC!) niet al te denderend, maar een Focus Electric deed de helft.

Smart ForTwo Cabrio Electric Drive BRABUS

€ 22.950

2018

2.801 km

Hoe cool zou het zijn dat jij je vrienden het volgende kunt zeggen “Ik rijd in een matgrijze Brabus tweezits cabriolet met achterwielaandrijving”. Voordat je vrienden denken dat je een SL met 800 pk sterke Biturbo V12 aan komt zetten, is het wel handig om de verwarring iets te temperen. Eigenlijk is het best vreemd dat Smart niet mee kan liften op het succes van kleine premium auto’s én ook bij de EV’s geen deuk in een pakje boter kan rijden. Over rijden gesproken, op een volle accu kom je 145 km ver. Maar je hebt wel een geinige cabriolet met Brabus-pedigree. Ideale stadsauto, nu met 2.000 overheidskorting. Lekker toch?

Peugeot i0n Active

€ 13.900

2018

2.145 km

De i0n is natuurlijk geen echte Peugeot, maar een Mitusbishi i-MIEV. Er is ook nog een Citroen versie, de C-Zero. Is het wat? De auto is te smal en te hoog. De actieradius van dit model (2018) is beter, maar met 160 km nog niet denderend. Waarom benoemen we dan toch deze olijkerd? Simpel: geld. Dat maakt het een interessante elektrische occasion. Voor 13.900 minus 2.000 euro heb je deze auto met een dak, ramen, redelijke uitrusting en nauwelijks gebruikskosten.Voor de komende 15 jaar heb je een boodschappenwagentje. Zie het als tegenovergestelde van een oude Alfa 159 diesel.