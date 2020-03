Waarom de Bentley Mulsanne geen opvolger krijgt

De CEO van Bentley legt het uit.

De Bentley Mulsanne is een van de weinige auto’s die zich kon meten met de Rolls-Royce Phantom. Weliswaar is er nog de Maybach S-klasse, maar een Phantom is toch van een andere orde. Binnenkort heeft de statige Rolls-Royce helemaal het rijk alleen. Onlangs kondigde Bentley namelijk aan dat het einde voor de Mulsanne in zicht is. Hoewel Bentley en een grote limousine onlosmakelijk met elkaar verbonden leken te zijn, zit een opvolger er niet in.

Zoals waarde collega willeme al betoogde, is dit toch een opmerkelijke keuze. Top Gear vroeg de CEO van Bentley, Adrian Hallmark, om tekst en uitleg. Hij beaamt in ieder geval dat het geen makkelijke beslissing was. Hij geeft ruiterlijk toe dat deze zet met pijn in het hart genomen werd.

Wat leidde precies tot deze beslissing? Je raadt het misschien al, maar het antwoord bestaat uit drie letters: S.U.V. De vermaledijde Bentayga is momenteel verantwoordelijk voor de helft van de verkopen van het Britse merk. Bentley moet het vooral hebben van de Amerikaanse en Chinese markt. Daar zitten ook veel relatief jonge kopers bij, die de voorkeur geven aan een SUV.

Vorig jaar verkocht Bentley zo’n 500 Mulsannes. Van de Arnage werden er des tijd circa 1.200 stuks per jaar verkocht. Dat terwijl er toen nog een stuk minder rijken waren. De Flying Spur verkoopt ook een factor zes beter dan de Mulsanne. De vraag naar zo’n auto is dus gewoon enorm afgenomen.

Het ontwikkelen van een nieuwe Mulsanne is niet rendabel, aldus de Bentley topman. De kosten die gemaakt moeten worden om de auto te laten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, cyber-security en uitstoot zouden ze er simpelweg niet uit krijgen.

Volgens Hallmark verkocht de Mulsanne wel nog altijd beter dan de Phantom. Geheel verrassend is dat niet, aangezien de Phantom nog een stuk duurder is. In ons land kostte de goedkoopste Phantom anderhalve ton meer dan de goedkoopste Bentley Mulsanne. Het vlaggenschip van Rolls-Royce is wat dat betreft eigenlijk een klasse apart.

Bentley klanten die een sedan willen, zullen het vanaf nu dus moeten doen met de nieuwe Bentley Flying Spur. Toegegeven: het wél een geslaagde auto. Het is echter geen Mulsanne. Hallmark geeft ook toe dat de Flying Spur de Mulsanne “niet 100%” vervangt. Daaruit valt af te leiden dat de auto eigenlijk wel min of meer bedoeld is als vervanger van de Mulsanne. Hoe je het echter ook wendt of keert, het is toch jammer dat we afscheid moeten nemen van het vlaggenschip van Bentley.

Bron: Top Gear