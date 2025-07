“Over en uit” voor razend populaire racegame-serie

Een inmiddels twintig jaar oude serie racegames kampt met problemen binnen het ontwikkelingsteam. Insiders noemen de huidige versie van de game dan ook al ‘gecanceld’.

Na een zware werkdag even terugtrekken door met je favoriete raceauto over een circuit te scheuren en te kijken of je de ronderecords kan verbreken. Het kan al jaren met de steeds geavanceerder wordende racegames. Een bekende titel is Gran Turismo. Toen Polyphony Digital die serie steeds beter maakte voor de steeds betere wordende PlayStation-consoles, werd duidelijk dat er een tegenhanger moest komen op Microsoft’s Xbox. Dat werd, in 2005, Forza Motorsport.

Forza Motorsport

De vergelijkingen tussen Gran Turismo en Forza Motorsport zijn niet toevallig. Je krijgt een selectie bekende circuits, realistisch weergegeven. Met net als Gran Turismo een grote lijst met 231 auto’s, voor elk wat wilsch. Forza Motorsport kwam uit voor de originele Xbox.

Toen even later de Xbox 360 uitkwam, werd Forza compleet herzien om tot Forza Motorsport 2 te komen in 2007. Met dankzij de kracht van de 360 veel betere graphics, nog meer auto’s en circuits en een nog betere ervaring. Een trend was gezet: voor Xbox-gamers hoefde je nu geen PlayStation meer te kopen om een goede simcade te hebben. Forza (en Gran Turismo) worden altijd onder die noemer geplaatst, omdat ze realistische componenten van een simulator bevatten maar het ook niet té serieus nemen en je dus ook lekker relaxt kan spelen, zoals een arcade.

Tweejaarlijks

Na Motorsport 2 kwam Motorsport 3 in 2009 (met een Audi R8 op de hoes) en daarna werd het recept tot het uiterste gebracht met Forza Motorsport 4 in 2011, nog steeds voor de Xbox 360. Meer auto’s dan ooit, met ook nog auto’s die tijdens de release werden toegevoegd als DLC. En de lui achter Forza Motorsport hadden de autofabrikanten in hun zak, want vrijwel alles kon worden toegevoegd aan de autolijst. Mocht je klaar zijn met al dat circuitracen, dan kwam in 2012 ook nog eens de spin-off Forza Horizon uit. En zo kwam iets nieuws op gang: elke twee jaar een Forza Motorsport en in het jaar dat er geen Motorsport uitkomt, een nieuwe Horizon. Van 2011 tot en met 2018 was er elk jaar een nieuwe Forza-game.

Succes

Forza Motorsport is eigenlijk altijd een succes geweest. Twee keer was er sprake van een kleine tegenvaller. In 2013, toen Forza Motorsport 5 uitkwam, waren de nieuwe graphics voor de Xbox One erg indrukwekkend, maar de content viel wat tegen. Geeft niet, want zoals gezegd werd de game iets completer gemaakt met DLC’s en kon je in 2015 al aan de slag met de nieuwe titel Forza Motorsport 6. In 2014 en 2016 waren er ook nog eens twee nieuwe Horizons, 2 en 3. 2017 was het jaar dat Forza Motorsport 7 uitkwam en die game pakte alles wat nummer zes goed maakte, maar dan nog een stukje beter. En toen werd het stil.

Tegenvaller

Ook al kwamen er in 2018 en 2021 nog twee Horizon-titels, Forza Motorsport-fans moesten langer wachten. Dat is technisch wat lastig. Forza Motorsport wordt namelijk ontwikkeld door Turn 10 Studios. Horizon wordt ontwikkeld door Playground Games. Allebei worden ze als officiële Xbox-titels uitgegeven door Microsoft en hebben de games duidelijk raakvlakken, maar zijn ze op andere fronten weer heel verschillend. Turn 10 beloofde in ieder geval dat Forza Motorsport terug zou keren en dat de game beter zou worden dan ooit.

Dat gebeurde met Forza Motorsport in 2023. Geen Motorsport 8, maar een compleet nieuwe start. Middels een gelikt filmpje werd jaren daarvoor al getoond dat de nieuwe Motorsport een revolutie zou worden en dat de game met een schone lei zou beginnen. Nieuwe graphics, een nieuwe rijervaring, nieuwe auto’s, the whole shabang. En de game kwam uit en… hij viel tegen. Stabiliteit (hoe soepel de ervaring is als gamer) viel tegen, maar goed, dat moet je altijd even de kans geven. Maar ook de content viel tegen. De auto’s zijn wel nieuw maar ook veel kennen we al, inclusief vergelijkbare 3D-modellen (dus het voelt niet nieuw). Een vernieuwd upgrade-systeem viel ook tegen. En op screenshots en filmpjes zien de graphics er ook gelikt uit, maar als je de game niet draait op een pc die op werkdagen gebruikt wordt om maanmissies aan te sturen (maar bijvoorbeeld een Xbox), lijken de graphics nauwelijks een evolutie ten opzichte van Motorsport 7. Kortom: de game had werk nodig. En middels upgrades lukte het ook wel om kleine dingetjes recht te zetten.

Maar wat vooral tegenviel is de hype. Elke keer dat Forza Motorsport voor release aangekondigd werd, werd dat beeld van een schone lei bevestigd door de ontwikkelaars. Je hebt dan ook niet twee jaar zoals gebruikelijk, maar zeven jaar(!) moeten wachten op deze titel. Terwijl de sprong kleiner voelt dan die vroegere releases binnen twee jaar. Nogmaals, dankzij updates wordt de game steeds stukjes beter, maar de interesse daalt langzaam maar zeker. Forza Motorsport kan de hype niet waarmaken.

Ontslagronde

En dat merkt Turn 10, de maker van Forza Motorsport, nu ook. Microsoft wijst 9.000 mensen de deur in hun gamestudio’s. Ook een aantal mensen bij Turn 10, waardoor de studio naar verluidt de helft van hun mankracht kwijt is. Een insider noemt het ‘precies genoeg om de game te kunnen blijven runnen’. Forza Motorsport werd vanaf het begin al neergezet als een game die dankzij updates steeds beter wordt, waarmee dus een team constant bezig is om de game te vernieuwen.

Ten einde

Het lijkt nu echter nog verder te gaan. Op Reddit verschijnt nu het verhaal van een andere insider die zegt dat Turn 10 studio compleet stopt met het onderhoud van Forza Motorsport. Het lijkt zoals het nu gaat dat Forza Motorsport dus nu in zijn ‘voltooide’ staat is, ook al is dat wat vroeger dan bedoeld. Waarmee maar de vraag is of de game dan ook voor gamers op het gewenste hoogtepunt is. Spoiler alert: waarschijnlijk niet.

Support

Dus de helft van de mensen eruit en de andere helft die nu niks meer te doen heeft. Dat laatste is niet helemaal waar, want Turn 10 blijft bestaan als ‘supportstudio’ voor Playground Games, die dus Forza Horizon ontwikkelen. Die serie laat een vervolg ook lang op zich wachten, maar die zou in 2026 dan écht komen. Horizon is populairder dan Motorsport, dus gokt de studio daarop.

Maar het is wel een droevig einde voor een welbekende Xbox-titel, want Forza Motorsport lijkt dus ten einde en of er een vervolg komt weet je ook niet. Gran Turismo voor Xbox lijkt vergezocht, maar games als Assetto Corsa blijven wel bestaan voor de Microsoft-console.