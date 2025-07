Terugkeer twee historische sportwagens Toyota blijkt één auto

Toyota zou werken aan de terugkeer van twee belangrijke modellen in de geest van historische voorgaande sportwagens, maar dat zou nu om één en dezelfde auto gaan.

Nu Toyota weer scoort met de Supra en ook de Yaris en Corolla heeft voorzien van een GR-recept, is er tijd voor nog meer. Dat wisten we al, want geruchten daarover gaan al jaren rond. Zo zou Toyota werken aan een terugkeer voor meer historische sportwagens. De geruchten zijn momenteel het sterkst rondom de Toyota Celica.

Nieuwe Toyota Celica

Kijkend naar de historie van de Toyota Celica, was dat een kleine sportauto. En de Supra was er misschien wel nooit geweest zonder dit model, want die begon zijn leven als ‘Celica Supra’. Door de jaren heen evolueerde dit model tot een compacte coupé met optioneel vierwielaandrijving, wat zorgde voor een goede basis voor een rallyauto in de jaren ’80 en ’90. In de vroege jaren ’00 kreeg de Celica nog één laatste oppepper en was het een voorwielaangedreven coupé met dezelfde ZZ-viercilinders als de Corolla (de 2ZZ is bekend van de Corolla T-Sport).

De terugkeer van de Toyota Celica is wellicht wat moeilijk. Toyota meent dat er een nieuwe Supra komt en ook de GR86 is rijp voor nog een generatie. Als je de historische plaatsing neemt, verwacht je dus wellicht dat de Celica in dat gat moet passen. Is dat gat groot genoeg? Als in: maakt hij niet ofwel de Supra of de GR86 overbodig?

Toyota MR2

Wat dat betreft lijkt de andere geruchtmatig verschijnende Toyota-sportwagen iets meer USP’s te kunnen krijgen. Naar verluidt wil Toyota’s GR-divisie met een MR2-achtige sportwagen komen. Het USP wordt dan, uiteraard, dat de motor niet voorin maar in het midden komt. Dan zijn de raakvlakken met de GR86 en Supra ook wat kleiner.

Eén en dezelfde

Toch is het de Toyota GR Celica waar de geruchten steeds sterker over worden. Hoe zit dat? Nou, volgens het vaak goed geïnformeerde BestCarWeb is het allemaal best logisch. Er is geen Celica-vervanger én een MR2-vervanger: het is dezelfde auto. De Celica wordt een middenmotor sportwagen. Zo heb je eigenlijk beide bekende sportwagens in één keer vervangen.

De middenmotor Toyota GR Yaris van een tijdje terug was dus bedoeld voor de racerij, maar tegelijkertijd een goede voorbereiding op de Toyota GR Celica. Dat de motor achter de cabine ligt is groot nieuws, maar de motor in kwestie eveneens. De Yaris leverde zijn G16E-GTS-motor namelijk in voor een nieuwe viercilinder die het merk voorspelbaar genoeg de G20E noemt. De 16 staat immers voor de motorgrootte van 1.6 liter, dus de G20E wordt een 2.0 liter viercilinder. BCW noemt een vermogen van 400 pk en 550 Nm koppel. De uitgaande MR2 (W30) had 140 pk en dat is de meest recente keer dat Toyota een middenmotor sportauto heeft gehad. Een flinke boost dus.

BestCarWeb deelt ook mede dat de Toyota GR Celica geen hybride wordt en dus die 400 pk puur uit de motor en diens turbo’s perst. Opvallend genoeg komt het Celica-gedeelte terug in het feit dat de auto uitgerust wordt met vierwielaandrijving. Een bijzondere combinatie. Er wordt veel gebruik gemaakt van koolstofvezel en het doel was om het gewicht vergelijkbaar te maken aan de GR Yaris (1.250 kg). Dat gaat niet helemaal lukken en 1.300 kg wordt verwacht. Verder gaat de auto nauw verwant zijn aan de Yaris. De volledige specs die BCW heeft los weten te peuteren op een rijtje (wat dus verre van bevestigd is):

Dimensies (LxBxH): 4.400 x 1.860 x 1.230 mm (wielbasis 2.600 mm);

Gewicht: 1.300 kg;

Motor: 2.0 liter viercilinder, turbo;

Vermogen/koppel: 400 pk/550 Nm;

Transmissies: handgeschakelde ‘iMT’ (elektrisch ondersteunde handbak), zes versnellingen of automaat met acht versnellingen;

Aandrijving: vierwielaandrijving;

Verwachte release: voorjaar 2028;

Verwachte prijs (Japan): 8 tot 10 miljoen yen (zo’n 47.000 tot 58.750 euro).

2028 is nog even in de toekomst, dus we hopen binnenkort meer te zien over deze Toyota GR Celica die ook de MR2 gaat opvolgen.