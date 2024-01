Overheid is ein-de-lijk van in beslag genomen SLS Roadster af

Het leek erop dat de overheid deze SLS aan de straatstenen niet kwijt kreeg, maar de auto is eindelijk gegund.

Aan het online veilen van auto’s zitten nogal wat haken en ogen, maar de overheid maakt het zichzelf niet te moeilijk. Ze maken een paar foto’s van de auto en daar moet je het mee doen. Aan inspecties of bezichtigingen doen ze niet, het is ’take it or leave it’. En als er niet genoeg geboden wordt? Jammer, volgende keer beter.

Zo kan het dus zijn dat een auto meerdere keren wordt aangeboden. Dat was het geval bij een SLS Roadster, die we keer op keer voorbij zagen komen bij Domeinen. De SLS werd voor het eerst aangeboden in augustus, maar de auto werd telkens niet gegund.

Grappig genoeg hebben ze bij Domeinen wel de moeite genomen om weer nieuwe foto’s te maken. Dat was op zich niet nodig, want de foto’s zijn gemaakt op exact dezelfde locatie, vanuit exact dezelfde hoeken.

De auto in kwestie werd ruim een jaar geleden in beslag genomen, in oktober 2022. Dit gebeurde in het kader van een groot drugsonderzoek in Brabant. Samen met de SLS werd ook een fraaie Pagode in beslag genomen. Die is ook aangeboden via Domeinen en vond al wel eerder een baasje.

Deze SLS Roaster is nu ook eindelijk gegund, en wel voor het bedrag van €111.000. Inclusief 15% opgeld heeft de nieuwe eigenaar er €127.650 neer moeten tellen. Dat is veel geld voor een auto die bij Domeinen staat, maar toch is het geen slechte deal. Voor een SLS Roadster betaal je namelijk al gauw twee ton.