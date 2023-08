Koop deze in beslag genomen SLS AMG

Met deze in beslag genomen SLS AMG kun je de blits maken. Vrachtwagen en Pagode moet je apart bijbestellen (of in beslag nemen)

Gisteren hadden we het over het feestje dat McLaren vierde omtrent het bestaan van de SLR McLaren. Deze supersnelle supercar werd niet direct door iedereen begrepen, alhoewel het een enorm succesvolle auto is gebleken.

De SLR McLaren verkocht namelijk beter dan alle andere supercars uit zijn tijd. En dat tegen een vanafprijs van minimaal 6 ton per stuk. Toegegeven, ze zijn bijna allemaal gekocht door Manny Koshbin, maar dat mag de pret niet drukken.

De SLR werd opgevolgd door de SLS en dat was een ander type auto. Die neus is hier zo mogelijk nog langer. Dat is een overblijfsel uit het Daimler-Chrysler-tijdperk.

Het platform was bedoeld voor zowel de nieuwe Viper als de supercar van Mercedes. De SLS is een bijzondere. Wederom zou je denken dat een SL63 AMG wel voldoende zou zijn als je een Benz wil met grote 6.2 V8, lange motorkap, automaat en achterwielaandrijving.

In beslag genomen SLS

Bij de SLS is het allemaal wat meer. De 6.2 V8 levert 571 pk in de dit model, tegen 525 pk in de SL63 en de motorkap is zelfs nóg langer. Win win dus! Een groot onderscheid tussen die twee modellen is de dakconstructie. Bij de SL heb je altijd het Variodak (metalen klapdak), de SLS is er als coupé (met vleugeldeuren) en als roadster (met deuren voor volwassen mensen) en dat is precies de auto die te koop staat bij domeinen.

Het is een zwart exemplaar met zwarte velgen, niet de meest chique combinatie. Het interieur met zwart-ivoor lederen interieur is dan wel een leuke afwisseling. De auto komt uit 2012 en heeft sindsdien 61.163 km gelopen.

De auto werd een tijdje geleden in beslag genomen. Jeroen (beter bekend als @Volvo4life op Autoblog) deed even wat research en kwam erachter dat de SLS in beslag genomen werd in 2022. Check hier de PolitieTwitter (PolitieX klinkt zo vies)De Mercedessen werden uit hun natuurlijke habitat (het woonwagenkamp) gehaald en nu is het tijd dat de auto wat geld op gaat leveren voor moedertje staat.

Koop dan?

Moet je de XZ-394-F dan kopen? Nou, ja, eigenlijk wel natuurlijk maar je moet uiteraard wel met een paar zaken rekening houden. Het is een importauto, want deze SLS is afkomstig uit de Verenigde Staten en daar heeft ‘ie er een zwaar leven op zitten.

Sterker nog, daar is er redelijk wat schade gereden. De voorzijde aan de linkerkant heeft een tikje gehad. Op zich niet het ergste, maar elke keer als je het chassisnummer WDDRK7HA9CA008254 intoetst, krijg je die schadebak te zien.

Dus is het de moeite waard? Ja, want als de schade goed is verholpen, kun je er nog prima plezier van hebben. Uiteraard is het wel belangrijk dat je er niet al te veel voor gaat betalen. Dat is eigenlijk het struikelpunt.

Tot een ton is het leuk, daarboven is het serieus veel geld voor een trans-continentale schadebak en kun je beter ietsje doorsparen voor een goed exemplaar met minder interessante geschiedenis. Vergeet ook niet dat er bij dit soort auto’s altijd wel een paar issues zijn die je moet verhelpen. Zoals @wouter zegt, “Je mag niet verrast zijn dat je een beurtje van 10k hebt, want dat kost het gewoon.”

Interesse? De advertentie van de in beslag genomen SLS op domeinen kun je hier bekijken!

Fotocredit: Politie Eenheid Noord-Brabant

Met dank aan @volvo4life voor het tippen!