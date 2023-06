FIOD slaat flinke slag; 34 auto’s en 9 ton in beslag genomen

Disclaimer: niet de auto’s uit het verhaal

34 auto’s en 9 ton in beslag genomen door de FIOD. Da’s een flinke vangst…

Taart op de burelen van de Belastingdienst. Hun opsporingsafdeling FIOD heeft namelijk een flinke slag geslagen. In het kader van een groot onderzoek naar btw-fraude heeft de dienst namelijk 34 auto’s en 9 ton aan cash in beslag genomen.

Dat gebeurde niet bij 1 persoon, maar er werden invallen gedaan op 14 adressen, schrijft de NOS op haar site. De verdachten zouden met in totaal meer dan 10.000 auto’s hebben gesjoemeld en daarmee de schatkist een hoop geld hebben gekost.

FIOD neemt 34 auto’s in beslag

Hoe ging de bende dan te werk? Nou, dat zullen we je in Jip en Janneke taal aan je proberen uit te leggen. De handelaren opereerden internationaal. Zo kon het gebeuren dat een Duits bedrijf een auto kocht van een Nederlandse dealer en de btw terugvorderde van de overheid.

Diezelfde auto’s werden daarna via handelaren in onder meer Italië en Hongarije weer in Nederland doorverkocht. Met btw. Maar in plaats van die af te dragen, werd die 21% zelf gehouden. De boefjes maakten false facturen op, waar de btw niet op vermeld stonden en op die manier konden de auto’s weer in het buitenland op naam worden gezet.

Ook werd er gefraudeerd met btw- en marge-auto’s. Ze verkochten een btw-auto en zetten die als marge-auto weg. Die 21% btw werd vervolgens ook weer weggesluisd middels valse facturen. Werk aan de winkel dus voor de FIOD.

Uiteindelijk hebben de internationale fiscale opsporingsdiensten in 7 landen op 450 adressen invallen gedaan en zijn er ook daar dure auto’s, geld en huizen in beslag genomen. Wat voor straf de verdachten staat te wachten, weten we nog niet. Maar die 3 weken schoffelen zal ze vast niet in de koude kleren gaan zitten.

Dus hou de Domeinen in de gaten de komende tijd!