Overheid jaagt jou weer keihard de auto in

Slim bezig jongens, de overheid jaagt iedereen weer de auto in.

De corona-lockdowns waren heel erg vervelend in veel opzichten. Zo werd je ineens geconfronteerd met het uiterlijk van je eega op klaarlichte dag, het geluid dat je kroost kan produceren en het aantal wandelingen dat je hond nodig heeft. Dat niet alleen, ook kom je erachter dat je hebt bespaard op de snelheid van het internet. En dat de koffie op het werk lekkerder is. En dat je het sociale aspect mist om met mensen te communiceren die sociaal-economisch lager op de ladder staan.

Bovenstaande is natuurlijk allemaal kolder, want het bleek dat best veel mensen thuis wat werk konden verzetten. Nu is het afhankelijk per situatie (en de werkzaamheden), maar voor kantoorwerk kun je thuis soms zelfs sneller productiever zijn, daar er minder afleiding is. Nu kun je ook beslissen om enkele dagen thuis te werken en enkele dagen op kantoor. Uiteraard is daar de verschrikkelijke term ‘hybride werken’ voor bedacht. Jakkes.

Overheid jaagt jou de auto in door ‘vergoeding’

Nadat de lockdowns minder waren, gingen de mensen al weer meer op kantoor werken. Omdat deels thuis werken (betere term dan hybride werken, dunkt ons) behoorlijk goed is bevallen, bleef een gedeelte ook thuis werken. Maar de overheid jaagt jou weer de auto in. Dat meldt BNR.

Dat heeft namelijk niets zozeer met de auto te maken, dan wel met de thuiswerkvergoeding. De kilometervergoeding is in veel gevallen meer een tegemoetkoming, dan echt een vergoeding. Maar met de thuiswerkvergoeding is dat nog veel erger. Als je thuis werkt, kon je in 2022 een vergoeding krijgen voor zo’n 2 euro per dag. In 2023 is dat gestegen naar 2,15 euro per dag.

Gestegen energieprijzen

Dat is een leuke geste, maar de energieprijzen zijn dermate hoog, dat je daar niet eens een ochtend van kunt thuis blijven werken. Volgens mobiliteitsprovider Shuttel zijn we het afgelopen halfjaar meer en meer op kantoor gaan werken. Simpelweg omdat dat goedkoper is voor de werknemer dan thuiswerk.

Elke dag de verwarming op ‘laag’ zetten voor 8-10 uur levert meer besparing op (zo’n 5 euro aldus mobiliteitsprovider Shuttel) dan dat het oplevert. Ergo: iedereen stapt weer in de auto! De complete BNR-aflevering kun je hier beluisteren!

Foto’s: de Autoblog redactie, ook niet aan het thuiswerken!