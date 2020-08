Thuiswerken: dit is de impact op het verkeer

Dat thuiswerken een enorm verschil kan maken is evident, maar hoeveel precies?

De coronacrisis kunnen we lastig als een geschenk uit de hemel beschouwen, maar dat neemt niet weg dat er wat van op kunnen steken. Bijvoorbeeld hoe we door thuiswerken het fileprobleem aan kunnen pakken en CO2-uitstoot binnen de perken kunnen houden. Een nieuw onderzoek werpt wat meer licht op dit laatste aspect.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu. Ze zijn daarbij uitgegaan van een hypothetisch scenario waarbij 12% van de werkende Nederlanders anderhalve dag extra thuiswerkt. Let op: extra, want normaal gesproken werkt al 37% van de beroepsbevolking gemiddeld 6,1 uur thuis.

Als we dus aannemen dat mensen inderdaad structureel meer thuiswerken, wat is dan de impact op het verkeer? Om te beginnen zou dit ruim 3 miljard kilometer per jaar schelen in woon-werkverkeer, zo becijfert CE Delft. Dit zou ons met z’n allen zo’n 78 miljoen uur aan tijd besparen.

Uiteraard gaat dit ook gepaard met een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot. Uitgaande van het scenario van anderhalve dag extra thuiswerken zou dit 353.600 ton aan CO2-uitstoot schelen. Daar kun je heel wat keer voor heen en weer vliegen van Amsterdam naar New York. 150.000 keer om precies te zijn. Daarnaast zou er ook nog eens 11 ton minder fijnstof en 632 ton minder stikstof uitgestoten worden.

Dan hebben we nog het veiligheidsaspect. Anderhalve dag extra thuiswerken zou jaarlijks 146 zwaargewonden en 6 doden in het verkeer voorkomen. Minder files zijn ook nog een belangrijk voordeel, maar dat is niet meegenomen in het onderzoek. Dat er minder geïnvesteerd moet worden in het verkeer is ook nog buiten beschouwing gelaten.

Voordelen van meer thuiswerken zijn er dus genoeg. Is thuiswerken daarom dé oplossing voor al onze problemen? Laat het weten in de reacties!

Foto: een CO2-monster in de file, gespot door @weslexus