Thuiswerken keihard mislukt

We zitten veel te graag in de auto. Dat vertellen cijfers over de autokilometers van 2021 via het Centraal Bureau voor de Statistiek ons.

Je zou het bijna vergeten (bijna), maar vorig jaar hadden we nog te maken met zware coronamaatregelen. Een avondklok en harde lockdown waren de realiteit. Ondanks dat reden we met z’n allen verschrikkelijk veel kilometers. Als we ons populistische jasje aantrekken zeggen we; het thuiswerken is keihard mislukt.

Autokilometers 2021

Nederlandse personenauto’s legden in 2021 in totaal 103,4 miljard kilometer af. Dit zijn kilometers in zowel het binnen- als het buitenland. Een stijging van 2,8 procent in vergelijking met 2020. Behoorlijk wat kilometers, zeker als je het moet zou moeten lopen. Maar nog niet op het niveau van voor ‘rona.

In 2019 zat het aantal op 122,5 miljard kilometer. Oftewel 18,5 procent meer in vergelijking met 2021.

De meeste kilometers werden gereden door personenauto’s van natuurlijke personen, zoals het CBS dit formuleert. Dat betekent niet dat het overige aandeel werd gereden door heksen en trollen, maar met natuurlijke personen worden particulieren en eenmanszaken bedoeld.

Auto’s van rechtspersonen (bedrijven) waren goed voor 4,6 procent van de gereden kilometers in 2021.

Een trend die al even doorzet is terug te zien in de cijfers. Diesel levert in, benzine neemt het stokje over en ook het aandeel elektrisch rijden groeit. Driekwart van de gereden kilometers werden ondernomen met een benzineauto.

Afgelegde kilometers op diesel nam af met 10,7 procent. Ook LPG daalde met 2,4 procent. Het aandeel kilometers met een EV nam juist significant toe met 66,5 procent.

2022 is het eerste jaar sinds corona dat de situatie weer een beetje normaal is. De vraag is natuurlijk of er dit jaar meer kilometers gereden worden in vergelijking met 2019, wat in 2020 en 2021 door corona niet ‘gelukt’ is. Want thuiswerken, daar heeft niemand zin meer in.

Foto: @rubenpriest en @wouter zijn onderweg en werken niet thuis op dat moment