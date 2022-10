Amerikaanse overheid gaat Tesla keihard aanpakken

De Amerikaanse overheid gaat Tesla weer eens keihard aanpakken.

Tesla is nog steeds het hoogst gewaardeerde autobedrijf ter wereld en het absolute succesverhaal van het laatste decennium. Het bedrijf van Elon Musk maakte Elon himself de rijkste man op aarde en verschillende fans van het merk onuitstaanbaar op fora. Je zou zeggen dat de Amerikaanse overheid wellicht geneigd zou zijn een oogje dicht te knijpen voor de hoogvlieger van eigen grond. Echter, op het oog is niks minder waar.

Inmiddels heeft namelijk ook het Department of Justice, bij liefhebbers van Amerikaanse films en series ook wel bekend als de Die-ooh-Djee (DOJ), een onderzoek geopend naar Tesla. Deze ‘criminal probe’ betreft het maken van valse claims over autonoom rijden sinds 2016. Het onderzoek loopt al een tijdje en betreft twaalf crashes van Tesla’s die ‘autonoom’ aan het karren waren. Vorige week is het onderzoek ook publiek bekend gemaakt.

Nu hoor ik je denken, dat issue is toch niet nieuw? Nou ja, inderdaad. Er is al langer veel te doen om de claims die Tesla en met name Elon Musk maken over de autonomie van Tesla’s. De DOJ is niet de enige instantie die interesse heeft in Tesla’s tech en claims daarover. Ook de National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) en het California Department of Motor Vehicles (CDMV) hebben nu ook een onderzoek lopen. Deze nieuwe zaak bij de DOJ kan echter forse consequenties hebben.

Als resultaat kunnen Tesla als bedrijf, maar ook executives die iets te boude claims gedaan hebben, in theorie criminal charges aan de broek krijgen. Toeval of niet, Elon Musk was onlangs al ietsje terughoudender dan normaal gesproken over de mogelijkheid van autonome auto’s. Op Tesla’s website staat echter nog steeds een filmpje waarin Full Self Driving wordt gepromoot met de tekst erbij ‘de bestuurder zit er alleen vanwege de wet’. Maar als Tesla nu met de wet gaat vechten, wint Tesla dan, of toch weer The Law?