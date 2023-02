Shell boekt recordwinst over jouw rug!

Natuurlijk Shell boekt een recordwinst die jij deels hebt gefinancierd. Mede mogelijk gemaakt door deoorlog in Oekraïne.

Je weet dat het gebeurt, maar elke keer als je het bevestigd krijgt, schrik je toch. Voor vandaag heet in het nieuws: Shell. Dat bedrijf heeft namelijk een megawinst gemaakt. Nu zijn we geen communisten en moeten alle bedrijven gewoon lekker winst kunnen maken. Daar is helemaal niets mis mee.

En toch hé, er is nogal een wrange bijsmaak. Zie het een beetje als de deal van Sieuwert van Lienden. Het is allemaal volkomen legaal, maar toch vind je ‘m een ***. Met Shell hebben we een klein beetje hetzelfde. Dat bedrijf maakt namelijk bekend dat ze 38,4 miljard euro winst hebben geboekt. 38.400.000.00 euro. Geen omzet, maar winst! De omzet over 2022 is 386 miljard dollar.

Korting op accijns

Dat is twee keer zoveel als het jaar ervoor. Nu waren de coronajaren niet helemaal representatief, maar toch. Het wordt helemaal wrang als je hoort hoe Shell winst heeft gemaakt. Dat komt namelijk door de hoge prijzen voor olie en gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is letterlijk: de één zijn dood, de ander zijn brood!

Ja, de prijzen voor brandstof zijn hoog, maar de brandstofmaatschappij deed er dus zelf ook een lekkere marge bovenop! Het werd helemaal mooi toen Minister Kaag met de actie kwam om een korting op de accijnzen te geven. In principe heel erg aardig om het volk tegemoet te komen, maar die dubbeltjes werden bijna direct opgeslokt door de oliemaatschappijen (zoals veel mensen in alle commentsecties al aan zagen komen).

Shell boekt recordwinst, dat vinden wij goed

Wordt er dan niets tegen gedaan? Nou, jawel. We hebben weleens kritiek op de EU, maar in dit geval is hun aanwezigheid best handig. De EU heft namelijk een extra belasting op overwinsten bij oliemaatschappijen. Het is een druppel op een brandende plaat, want dat was in 2022 dus slechts 2,3 miljard door dollar.

We gaan Shell niet compleet bashen, want ze hebben ook een beetje mazzel. De gaskraan in Rusland is dichtgedraaid, maar is wel degelijk (een hoop) gas nodig. Men gebruikte daar voor het zogenaamd Ing-gas, toevallig heeft Shell dat goed op voorraad, bij wijze van spreken.

Overigens is Shell niet alleen maar bezig met gas- en oliewinning. Ze doen ook aan duurzame energie. In 2022 investeerde Shell 3,5 miljard in duurzame energie. Dus absoluut niet heel denderend, maar ze zijn op weg.

Via: Algemeen Dagblad