Oververhitte motor op de Zwarte Zaterdag: wat te doen?

En wat is de oorzaak eigenlijk?

Het is weer Zwarte Zaterdag! Iedereen en hun kinderen hebben vakantie dus pakken we massaal de auto naar zonnige vakantie in Europa. Zelf zijn wij nogal fan van Zuid-Frankrijk, evenals mijn familie. Die houden ook van Zuid-Frankrijk. Dus gaan we geregeld naar, je voelt hem al aankomen, Zuid-Frankrijk. En ja hoor, halverwege de trip zie je ze al staan. De eerste auto’s op de vluchtstrook. Veelal vanwege dezelfde reden: de motor raakte overhit.



Fotocredit: raceboy23

Daarom een beknopt overzicht betreft oververhitting van de motor.

Waarom moet ik er in de vakantiemaanden extra op letten?

Je rijdt langere stukken

Als je op vakantie gaat, dan is de kans groot dat je langere afstanden dan normaal gaat afleggen. Een beetje vakantiebestemming is sowieso een paar honderd kilometer rijden. De motor zal meer werken en dus meer warmte ontwikkelen.

9 van de 10 keer gaat de autovakantie richting het zuiden. Het is er bijna altijd warmer. We willen nog wel eens vergeten wat voor fantastisch klimaat Nederland eigenlijk heeft voor de verbrandingsmotor. Relatief lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Als je naar het zuiden gaat wordt het warmer en de lucht (vaak) droger. Ook hier kan de motor meer onder te lijden hebben.

Hoe hoger je gaat, hoe ijler de lucht. In Nederland merken we daar niet echt heel erg veel van, met de Vaalserberg als absoluut hoogtepunt van 320 meter boven NAP. Maar wanneer je een kilometer of twee gaat stijgen (niet ondenkbaar in de Alpen) wordt de lucht merkbaar ijler. Dat wordt overigens voor een groot gedeelte teniet gedaan door de lagere temperatuur. Maar de motor heeft natuurlijk het meeste te lijden tijdens het klimmen. Het gewicht moet toch omhoog geholpen worden.

Als je op vakantie gaat, is de auto zwaarder dan ooit. Wij Nederlanders houden van een paar flinke Dirk van de Broek tassen vol met proviand. Tel daarbij op dat er meerdere mensen inclusief hun bagage inzitten en het gewicht van de auto neemt met zo’n 500 kilogram toe. Dat is enorm veel.

Hoe kan ik herkennen dat mijn motor overhit raakt?

Temperatuurmeter. De temperatuur staat zelf niet altijd aangegeven, maar de wijzer hoort in het midden te staan. Staat de meter naar links: dan is alles nog koud en is er niets aan de hand. Staat de wijzer rechts voorbij het middenpunt, is voorzichtigheid geboden.

Aan dit lampje: Als dit lampje brandt, is er een acuut probleem met de koeling. Het is een waarschuwing dat de motor zélf de koeling niet meer onder controle heeft. Zet de auto zo snel mogelijk op een veilige plaats stil.

Witte rook onder de motorkap.

Als de vloeistof te warm wordt, verdampt deze. Dat is zichtbaar aan de witte dampen die je ziet. Ook hier is direct stoppen op een veilige plaats het devies.

De temperatuur loopt op. Wat kan ik doen?

Je kunt aan de temperatuur meter zien wat de temperatuur is. Als deze aan het oplopen is, kun je voorzorgsmaatregelen nemen. Je kan de motor een gedeelte van zijn warmte kwijt laten raken door de blower zo hard mogelijk aan te zetten. Ze kan de motor zijn overtollige warmte beter kwijt. Het is erg oncomfortabel, dus zet even de ramen open. Houd de toeren laag en de snelheid zo constant mogelijk. Probeer zo weinig mogelijk te accelereren. Dan produceert de motor namelijk extra warmte (want de motor moet immers harder werken).



Fotocredit: KD-Producties

Ik sta in een langzaam rijdende file en de temperatuur loopt op. Wat kan ik doen?

Mocht de temperatuur snel oplopen, ga naar het eerste tankstation dat je tegenkomt. Laat de motor afkoelen en vul indien nodig bij met koelvloeistof. Mocht de temperatuur heel rustig oplopen en is er geen tankstation in de buurt, is er nog steeds een optie. Haal de motorkap van de ontgrendeling. De motorkap zal een centimeter of twee stijgen, maar je opent hem niet. Het is niet zozeer om de koude lucht binnen te laten (dat kan overigens wel helpen). Het is voornamelijk om de warme lucht af te kunnen voeren. Als de snelheid oploopt is het zaak de motorkap weer te sluiten om GTA achtige taferelen te voorkomen.

Ik sta stil voor een rood licht. Wat kan ik doen?

Dit geldt ook voor als je in een file staat die niet beweegt. Uiteraard is het zaak de motor dan uit te zetten. Wat je wel kan doen is af en toe de de auto weer op contact zetten en de blower vol aan zetten op de warmste stand. Dan kan de motor warmte kwijt raken. Het is niet comfortabel, maar wel effectief.



fotocredit: Jiltjes

Ik wil de koelvloeistof bijvullen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het eerste wat je moet doen is de motor (en de koelvloeistof) laten afkoelen. Dit kan zeker 15 tot 30 minuten duren. Het is zeer belangrijk dat je dat doet. Door de hitte staat er nogal druk op en is de kans op brandwonden aanzienlijk. Heb je mooi de tijd om koelvloeistof te halen bij het tanktstation. Op het reservoir van de koelvloeistof kun je vaak zien hoe vol deze moet zitten. Open de dop met een doek (om brandwonden te voorkomen). Vervolgens giet je de vloeistof erin. Bij voorkeur met een trechter.

Kan ik het koelvloeistofreservoir bijvullen met water?

Als noodgreep is water een oplossing. Het is een goede oplossing omdat je de motor daadwerkelijk kunt koelen. Het kookpunt van water ligt iets lager dan van koelvloeistof. Het grote verschil is het vriespunt dat bij koelvloeistof véél lager ligt dan bij water.

Maar water is goedkoop, eenvoudig te vinden en de kans is groot dat je het al aan boord hebt. Echter, koelvloeistof geniet altijd de voorkeur. Niet alleen door het genoemde kookpunt, maar ook door de kalkresten en andere troep dat wordt achtergelaten door water. Mocht je water hebben gebruik, zorg dan dat het bij het eerstvolgende garagebezoek wordt afgetapt en bijgevuld met koelvloeistof.



Fotocredit: Wouter

Wat kan ik meenemen in geval van nood?

In sommige langen is het verplicht om een oranje hesje mee te nemen. Maar verplicht of niet, als je stil valt is het altijd handig om zichtbaar te zijn. Uiteraard is een verbanddoos handig, mocht je jezelf bezeren. Zorg ervoor dat je spray met thee-extract mee hebt. Mocht je je toch verbranden met het checken van de koelvloeistof, kun je de brandwond snel verhelpen.

Uiteraard is het verstandig om voldoende koelvloeistof en water mee te nemen om bij te vullen. Vaak is het uitstel van executie, maar zo kun je wel weer vooruit.

Wat kost een liter koelvloeistof ongeveer?

Een beetje afhankelijk van met name de locatie. Je kan het online bestellen voor 4 euro per liter. Bij een tankstation kost het zo rond een tientje per liter. Gemiddeld heeft een auto een reservoir van tussen de 4 en 7 liter.



Fotocredit: pro5p3r

Hoe zeg je “Goedendag, ik heb koelvloeistof voor mijn auto nodig, alstublieft.” in andere talen?

Frans: Bonjour, j’ai besoin du liquide de refroidissement pour ma voiture, s’il vous plaît

Duits: Hallo, ich brauche Kühlmittel für mein Auto, bitte

Engels: Good day, I need coolant for my car, please

Spaans: Hola, necesito refrigerante para mi coche, por favor

Italiaans: Ciao, ho bisogno del liquido di raffreddamento per la mia macchina, per favore

Portugees: Olá, eu preciso de refrigerante para o meu carro, por favor

Is een ‘zomercheck’ wel de moeite waard?

Dealers en garages bieden verscheiden services aan in de vorm van de vakantie- of zomercheck. De prijzen hiervan zijn relatief laag. Tussen de € 45 en € 85 ben je ongeveer kwijt. Er wordt speciaal gekeken naar de onderdelen die extra belast worden en de belangrijke vloeistoffen worden ververst.

Dus loont het het de moeite om zo’n check it te voeren? Jazeker. Je kan het ook combineren met een klein beurtje. Je gaat de auto (veel) zwaarder belasten en op vakantie wil je juist geen pech met de auto. Je kan alle ellende van te voren zo dus voorkomen.



Fotocredit: @viezefreddyw

In veel gevallen zijn de auto’s goed genoeg en hoeft de garage er niet veel aan te doen. Maar het is een relatief klein bedrag ten opzichte van de ellende die je ermee kan voorkomen. In een vreemd land stilvallen, in de middle of nowhere, is geen pretje. Zeker niet als je de hele familie op pad bent.

Kan ik zelf ook iets doen om het oververhitting te voorkomen:

Je kan de vloeistoffen van de motor zelf bijvullen. Tevens is het handig om de dop van de koelvloeistof te vervangen. Voor de kosten hoef je het niet te laten, het kost hooguit een tientje. Maar zo’n dop kan wat poreus worden na een tijdje.

Neem je tijd en rijd rustig op een vaste snelheid (cruise control!)

Vermijd de files: precies het goede moment om een hapje te gaan eten of de benen te strekken

Bepaal de route zurgvuldig: kies voor een route met tunnels in plaats van de epische bergpas. Niet zo leuk, maar voor de auto wel iets prettiger.

Nogmaals, dit is een beknopte handleiding. Mochten mensen ervaringen en/of tips. hebben: laat het weten in de comments! Namens de hele redactie een fijne zomervakantie gewenst!