Dit zijn de 10 populairste auto’s onder voetballers

Bereid je maar voor op de meest smaakvolle voitures!

Voetbalfans en autoliefhebbers. Ergens laten die twee zich lastig combineren. Hetzelfde geldt voor voetballers en smaak. Het gebeurd maar zelden dat een voetballer gewoon een nette auto rijdt en als het wel voorkomt is het vaak de auto van Arjen Robben. Maar wat zijn nu de meest populaire auto’s onder de voetballers? In Nederland lijkt de Mercedes A-klasse in AMG uitdossing populair te zijn. Maar welke zijn het populairst onder de peperdure beroepsacteurs?

Een grote financieringsmaatschappij heeft onderzoek gedaan en gekeken welke auto’s onder het voetballers het meest verkocht worden. Het gaat alleen om de voetballers uit de Premier Laegue (dat is de Eredivisie in Engeland). Uiteraard is zo’n overzicht heel erg standaard. De meest dikke en foute auto’s zijn present. Dat is ook logisch, want gemiddeld verdiend een Premier League voetballer zo’n 2,7 miljoen euro per maand. Zelfs met de derde keeper van Huddersfield hoef je echt geen medelijden te hebben.

Ondanks dat er genoeg voetballers zijn die met gemak de hele lijst in één keer kunnen afrekenen, schijnen de meeste voetballers de auto’s te leasen! De reden is simpel. Na een paar maanden zijn ze weer uitgekeken en willen ze iets nieuws. Op die manier dragen ze toch minder risico en kunnen ze toch de dikste auto’s rijden.

Daarom het overzicht van de meest populaire auto’s. We tellen af van 10. naar 1. Voor de plaatjes hebben we gekozen voor exemplaren die tot de verbeelding spreken voor een getatoeëerde bankzitter:

10. McLaren 650/675

9. Bentley Bentayga

8. Porsche 911

7. Jeep Wrangler

6. Lamborghini Huracán

5. Ferrari F12 Berlinetta

4. Bentley Continental GT

3. Mercedes-Benz GLE Coupe

2. Lamborghini Aventador

1. Range Rover Evoque