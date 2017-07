De veiligste autofabrikant komt uit Japan

Dus niet uit Zweden. Althans, dat zegt het IIHS

Opmerkelijk nieuws uit de Verenigde Staten. Sommige dingen zijn nu eenmaal zo. Gras is groen, Autoblog-borrels duren te kort en de belastingdienst weet je uiteindelijk wel te vinden. Die andere zekerheid is dat het leven eindig is. Om dit moment zover mogelijk uit te stellen kun je ervoor kiezen om in een Volvo te rijden. Ook weer zo’n zekerheidje. Jarenlang staan de Zweden in alle lijsten bovenaan als het gaat om veiligheid. Daar lijkt nu een nieuwe speler bij te zijn gekomen.

Een merk waar de meeste mensen enthousiast over zijn is Mazda. Op een of andere manier is het lastig om iets tegen het merk te hun modellen te hebben, alhoewel dat niet altijd blijkt uit de verkoopcijfers. Dat is jammer: ze zijn betrouwbaar, hebben atmosferische motoren, zien er goed uit, zijn gunstig geprijsd en rijden uitstekend. We kunnen nu stellen dat ze ook nog eens heel erg veilig zijn. De Mazda CX-5 heeft onlangs van de IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) de felbegeerde “Top Safety Pick+” onderscheiding mogen ontvangen. Naar het schijnt was de toegift van de nieuwe CX-5 enerverend.