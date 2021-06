Paarse Skyline R34 V-Spec is eindelijk kneiterduur! - Autoblog.nl

Hehe, eindelijk. Deze paarse Skyline is legendarisch dat ‘ie minimaal net zo duur als een redelijke Porsche mag zijn!

Eindelijk. Eindelijk! De Japanse sportwagens beginnen serieus duur te worden. In principe vind ik het dat persoonlijk helemaal niets. Het betekent dat het alleen maar lastiger wordt om zo’n gave Aziatische wagen voor de deur te kunnen zetten. Maar het is goed om te zien dat de Japanse sportwagens eindelijk erkenning krijgen. Ze zijn namelijk briljant.

In de jaren ’90 waren de Japanse sportwagens op hun top. Niet in commercieel opzicht, dat waren de jaren ’80. Nee, in de jaren ’90 had bijna elk Japans merk een of meerdere auto’s in de showroom staan die Porsches en BMW’s in hun hemd konden zetten. Nissan had er zelfs meerdere in de Japanse showroom staan. Naast de Silva Spec R Aero en 300ZX, stond daar de R34 Skyline GT-R. Die versies worden al behoorlijk prijzig, maar de bijzondere al helemaal.

Paarse Skyline R34

In dit geval gaat het om een paars kleurtje: Midnight Purple. Laten we meteen beginnen met wat feitjes waar je verder he-le-maal niets aan hebt als je een dame het hof wil maken. Er zijn drie soorten Midnight Purple. De eerste maal werd deze geleverd op de Skyline GT-R (R33). De naam keerde terug in 1999 voor de Nissan Skyline GT-R (R34).

Ondanks dat de naam van de kleur identiek is, was de kleur dat zelf níet. Midnight Purple II is ietsje donkerder en heeft er een blauwe waas door heen. De kleur schakeert ook afhankelijk van hoe de zon erop staat. Dan was er ook nog Midnight Purple III, waarbij er meer groene schakeringen in zitten. Die kwam in 2000.

Nu je dit ook weet, kunnen we door met de occasion van de dag, een heuse paarse Skyline. Het betreft namelijk een Nissan Skyline GT-R V-Spec Midnight Purple II, omdat dat ook daadwerkelijk de naam is van de auto, naam Gran Turismo ‘m ook op als apart model. En natuurlijk om zo aan een hoog aantal in-game auto’s te komen, uiteraard.

Display purposes

Dit exemplaar staat te koop in de VS. Vanwege een ‘Display Purposes’-regeling is deze versie toegestaan om te importeren, ondanks dat ‘ie nog geen 25 jaar oud is. De paarse Skyline R34 in Midnight Purple III, die een jaar later op de markt kwam, mag namelijk niet geïmporteerd worden naar het land van Uncle Sam en Sleepy Joe.

De auto staat koop op Bring A Trailer, een soort Amerikaanse The Collectables. Over 10 dagen loopt het bod af, maar op moment van schrijven stond het hoogste bod al op 173.000 dollar. De Japanse sportwagen krijgt nu eindelijk de waardering die ze in de jaren ’90 al moesten hebben.