Cupra Formentor Widebody is dikkertje met 374 pk - Autoblog.nl

Met de Cupra Formentor Widebody kun je goed voor de dag komen.

Er zijn niet veel tuners die zich voornamelijk op Seat richten. In de meeste gevallen heb je tuners als MTM, ABT en Oettinger die in eerste instantie erg veel doen voor Volkswagen en Audi. En omdat de techniek redelijk overeen komt, zie je dat ze voor Seat en Skoda ook het een en ander in de aanbieding hebben.

Gelukkig is daar JE Design nog. Dat betreft heeft als eerste doel: Seats sneller maken. Aangezien Cupra dat zelf ook doet, gaat JE Design nog een stapje verder. Zij gaan bij deze ook Cupra’s sneller maken. Dat niet alleen, bij JE Design maken ze Cupra’s ook breder.

Cupra Formentor Widebody

Laten we maar meteen beginnen met de olifant in de kamer. Letterlijk, want de olifant-grijze Cupra Formentor is aanzienlijk breder geworden middels een flinke bodykit. Uiteraard zijn ze niet te subtiel te werk gegaan. Als je dan toch een Formentor gaat aanpassen, doe het dan goed, nietwaar?











Zowel voor als achteren zien we enorme wielkast-extensies. Deze zorgen er niet alleen voor dat de auto breder is geworden, maar ook dat er meer ruimte is in de wielkasten. Het is vanaf nu mogelijk om er nog grotere velgen en banden onder te leggen. Het zal je niet verbazen dat JE Design die ook voor je levert. Je bent een attente tuner, of je bent het niet!

















Wielen

De wielen van de Cupra Formentor Widebody zijn rondom 10 inch breed en 20 inch in diamater, 21 inch is optioneel ook mogelijk. Mocht je willen weten hoe ze zijn gemaakt, hebben we het antwoord voor je: flowformed (lees hier alles over velgsoorten). De wielen wegen 13,6 kilogram per stuk, wat relatief licht is voor een dergelijke velg. Qua banden kun je kiezen tussen 265/30 of 275/30, in beide gevallen rondom.



















Als slagroom op de chocomelk is er uiteraard ook de nodige verlaging mogelijk bij de Cupra Formentor Widebody van JE Design. In principe gaat het om verlagingsveren die samenwerken met de originele dempers. Je kunt kiezen uit de subtiele optie, met een verlaging van 30 millimeter. Een stapje verder is de verlaging van 50 millimeter. Vervolgens kun je ook kiezen voor een sportuitlaat-systeem met vier ovale eindpijpen. Meer onderdelen als spoilers en dergelijke vind je de website van JE Design.

















Natuurlijk wil je ook dat de verbrede Formentor ook sneller is dan standaard. Daarvoor heeft JE Design een ECU-modificatie voor je. Het maximum vermogen is nu 373 pk, terwijl het koppel bijna 487 Nm bedraagt. De 0-100 km/u sprint is nu in 4,4 seconden afgeraffeld. De topsnelheid bedraagt nog altijd 250 km/u. Wel een prettige gedachte: je krijgt bij JE Design 3 jaar of 100.000 km garantie.

