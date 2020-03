Pagani bedient de nerds op hun website

Italianen blijven gekkies, ook de mensen die de website van Pagani ontwierpen.

Het is lastig voor kleine bedrijven om hun kop boven water te houden. Als je maar één model bouwt, die toevallig een enorm dikke V12 aan boord heeft, dan ga je die 95 gram CO2 gemiddelde uitstoot gewoon niet halen. Toch houden merken als Pagani hun kop boven water.

Horacio Pagani maakte furore met de Zonda en diens opvolger is niet anders. Die heet Huayra, een wat vreemde naam. Ten eerste waren er in het begin discussies over hoe je het precies moet uitspreken, wat van kotsgeluiden bij Top Gear evolueerde tot ‘Huu-aj-ra’. Het is de naam van een God in de Quechua-cultuur. Lekker obscuur. Je kunt de naam eigenlijk alleen gecompliceerder maken door hem te vertalen naar bijvoorbeeld binaire code, dan zou het zoiets worden als ‘01010000 01100001 01100111 01100001 01101110 01101001 00100000 01001000 01110101 01100001 01111001 01110010 01100001’.

Pardon voor de vreemde vergelijking, maar het brengt ons wel bij een grappige uitvinding over het merk. Zoals elk merk heeft Pagani een website en een setje Italiaanse ICT’ers heeft hun best erop gedaan. Toegegeven: Pagani.com ziet er gelikt uit, maar de functionaliteit kan hier en daar beter. Voeg hier dus maar een willekeurige grap toe over hoe dat de Italiaanse auto-industrie goed samenvat.

We dwalen af. Verschillende bronnen kwamen met een grappige bevinding op de website. Kennelijk wilde nerds de inspanningen van de Italiaanse nerds even bespieden en door transparantie op browsers kan dat. Je kunt op elke website de paginabron weergeven door die optie te selecteren met je rechter muisknop. Dan krijg je de HTML/CSS/Javascript-weergave van de website in kwestie: hoe ontwikkelaars de site in elkaar hebben ‘geschroefd’, dus.

Doe je dat op de Pagani-website om te kijken hoe die grappige animaties tot stand kwamen, dan kom je wellicht het volgende tegen.

Tussen een waslijst aan wat leken zullen beschouwen als ‘gebrabbel’, komt iets concreter gebrabbel tot stand. De groene tekst lijkt eveneens een willekeurige samenstelling van letters en leestekens, maar knijp eens met je ogen of kijk eens van een grotere afstand naar je scherm. Zie je het? De ontwikkelaars hebben een HTML-versie van de Pagani Huayra BC in de website verstopt.

De tekst is niet eens functioneel: het is puur omdat ze verwachtten dat vroeg of laat iemand even inbreekt op de code van de website. Well played, Pagani! (via Facebook)