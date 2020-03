Deze piepkleine Subaru Justy is de ideale winterknaller

De grote stickers op de dappere Subaru Justy verraden al het één en ander.

Veel mensen koesteren goede gevoelens voor de jaren ’80. Ook op het gebied van auto’s. Maffe kleuren met enorme stickers waren populair, evenals benamingen die nergens op slaan en marketingdingetjes waar je geen zak aan hebt. Zo hoefde je maar een piepkleine turbo op een Opel te schroeven om hem vervolgens helemaal uit te dossen met het woord ‘turbo’ overal.

Een andere auto die zich schuldig maakt aan het fout wat we nu zo goed vinden, is een Subaru Justy bij de occasions. En nee, dit is niet een ‘slappe’ Justy. De auto heeft namelijk een aantal gedaantes gehad en bij elke nieuwe generatie nam het af. De derde generatie was een gerebadgede Suzuki Swift, de vierde generatie een Suzuki Ignis met een Subaru-logo, de vijfde generatie was zelfs een Daihatsu (Sirion II met Subaru-logo) en de ‘zesde generatie’ is de Trezia, laten we het daar maar helemaal niet over hebben.

De eerste en tweede generatie waren uniek voor Subaru. Het begon dus bij de Justy I. Een kleine hatchback die een bekend recept lijkt te volgen, die van de VW Polo en Ford Fiesta. Hij debuteerde in 1984. Hij had wel een unieke eigenschap: het was een doodnormaal brikkie met AWD.

Je kon de Justy ook krijgen zonder AWD en die was in Nederland een stuk populairder. Voor een Justy AWD moet je goed zoeken. Toeslaan dus, als er eentje wordt verkocht. Wat nu het geval is.

Een import maakt de status van een auto altijd iets lastiger, maar dat bouwjaar 2002 slaat nergens op. Nee, het betreft eentje uit 1988 die zeer recent naar ons land gehaald is. De auto kenmerkt zich door meegespoten bumpers met rode ‘pinstripes’. En omdat ze er zo trots op zijn: grote stickers met ‘4WD’ op de zijkant, samen met de tekst 4WD in het rood in de bumper geplaatst. Een persoonlijke touch is de achterruit-sticker met een zonsondergang erop.

De verkoper zegt in de beschrijving: qua opties kan ik kort zijn, die zijn er niet. En inderdaad, vooral in het interieur kun je zien dat de auto schittert in eenvoud. Het enige wat je krijgt als ‘luxe’ is een radio. Wel krijg je een mooie mix van zwart en rood, met de vloermatten in enorm knalrood en een streepjespatroon op de stoelen en deurbekleding.

Door een (wellicht tactisch gefotografeerde) reflectie in het instrumentenpaneel kunnen we geen exacte kilometerstand lezen. De advertentie zegt 80.000 km, maar daar direct naast staat ook dat het een Toyota Land Cruiser is. Dat is ietwat dubieus. Qua verhaal zou de auto uit de collectie van een Subaru-verzamelaar komen. De staat is smetteloos en je zal volgens de verkoper alleen gebruikssporen aantreffen.

De Subaru Justy in kwestie mag naar een nieuwe eigenaar voor 3.750 euro. Een autootje met zo veel karakter, mét vierwielaandrijving waardoor je er ook gewoon veilig mee kunt crossen in de winter. Als je even de dubieuze data dubbelcheckt, zou je zo een geweldig karakteristiek winterautootje kunnen scoren. Reageren en/of een bod doen kan op de Marktplaats-advertentie.