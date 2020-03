Bereid Chevrolet de Corvette C8 voor op hybride motor?

Zelfs in deze klasse moet je denken aan het milieu: is een hybride Chevrolet Corvette een slecht idee?

Het is tijd: als het aan de regulaties ligt moeten we allemaal over naar (deels) elektrische aandrijflijnen. Dat merk je in veel klassen al. Zo heb je al een breed scala aan hybride hypercars, maar ook volledig elektrische topsporters. Auto’s als de Audi RS6 leven door een mild-hybrid systeem en AMG gaat ook gebruik maken van dikke hybrides. Alles om die 95 gram CO2 te behalen.

General Motors lijkt de storm te omzeilen en kan gewoon nog dikke Corvettes bouwen. De gigantische V8 van de nieuwe Corvette lijkt niet exact de oplossing voor het milieuprobleem. GM moet dus veel Chevrolet Bolts slijten ter compensatie. Of…. een Chevrolet Corvette Hybride?

Dat laatste zou wel eens realiteit kunnen worden. Niet eens door verborgen patenten of diepe informatie, gelekt door insiders. Nee, het staat recht voor de ogen van nieuwe Corvette-eigenaren. Corvette Blogger pakt het instructieboekje voor de nieuwe supercar erbij.

Op pagina 244 staat een overzicht van een aantal zekeringen. Het soort spul wat je normaliter overlaat aan de experts. Een combinatie van twee details geeft een hint. Het gaat om nummer 7 en nummer 12: Power Sounder Module/Pedestrian Friendly Alert Function en Lithium ion battery module. Lithium-ion batterijen spreken voor zich, al worden die voor meer gebruikt dan autobatterijen. De Power Sounder-module is een betere hint.

Dat is namelijk het systeem wat GM ook in de Chevrolet Bolt monteert. Omdat de elektrische motor muisstil is, geeft die een geluidje wanneer de auto rijdt. Zo kunnen voetgangers de auto aan horen komen. Een 6.2 liter V8 genereert genoeg geluid, maar een part-time elektrische motor niet.

Allemaal indirect bewijs, maar een half-elektrische GroenLinks-Corvette naast de dikke blazer met V8: waarom niet?