Pagani Huayra BC Roadster heeft geweldige configurator - Autoblog.nl

Een gelikte configurator, daar worden we blij van.

Een Pagani is niet alleen een bloedsnelle auto, het is ook een kunstwerk. Daarom besteden klanten veel tijd aan het samenstellen van de – in hun ogen – perfecte uitvoering. Dit proces is bijna net zo leuk als het daadwerkelijk in ontvangst mogen nemen van de auto. Helaas is zoiets voor ons als gewone stervelingen niet weggelegd.

Gewone stervelingen

Gelukkig heeft Pagani ook aan de gewone stervelingen gedacht. Ze hebben namelijk een bijzonder fijne configurator gelanceerd voor de ruim 800 pk sterke Pagani Huayra BC Roadster. Zo kan iedereen ervaren hoe het is om een Pagani samen te stellen. Hoewel 99,9% van de bezoekers nooit tot aanschaf zal overgaan hebben ze er bij Pagani er toch veel aandacht aan besteed. Bij configurators die wél door (potentiële) klanten worden gebruikt zie je soms het tegenovergestelde.

Kleuren

Soms kun je kiezen uit drie kleuren en twee velgen en dan ben je zo’n beetje klaar. Dat ligt uiteraard niet alleen aan de configurator, maar ook aan de auto. Wat dat betreft zit je bij Pagani goed. Er is namelijk de keuze uit zo’n vijftig kleuren en dan kun je ook nog eens gaan combineren met two-tone en striping. Je kunt verder ook details als de kleuren van de striping en de kleuren van het instrumentarium aanpassen. Precies wat je wilt bij het configureren van een Pagani.

Visuals

Waar de configurator van Pagani zich echter vooral mee onderscheidt zijn de visuals. Geen statische foto’s hier, maar een 3D-model dat je 360 graden kunt draaien en waarop je kunt inzoomen. De deuren en het dak kunnen ook met een vloeiende animatie geopend worden. Als kers op de taart kun je zelfs een video bekijken van de Huayra Roadster in jouw configuratie. Het oog voor detail waar Pagani om bekendstaat is ook terug te zien in de configurator.

Voorbeeld

Uiteraard hebben we even het goede voorbeeld gegeven. Voor degenen die het willen weten: het exemplaar op de foto’s is uitgevoerd in Blu Francia Gloss, met striping in Bianco Benny Gloss, een Alpha Centauri interieur en goudkleurige velgen. Enfin, we zullen jullie verder niet ophouden: door hier te klikken kun je zelf de Pagani van je dromen samenstellen.