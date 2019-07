Pagani Huayra Roadster BC: nu helemaal officieel

Ook in niet-digitale omstandigheden is het een gaaf apparaat.

Sommige dingen zie je al aankomen. Dat Bugatti weer een speciale editie maakt, bijvoorbeeld. Dat Alfa Romeo dit jaar weer geen nieuwe productiemodellen op de markt zet. En dat er een open versie zou komen van de Pagani Huayra BC. Bij Lamborghini is er bij zowel de Aventador S als SVJ een open en dichte versie, het is niet compleet onlogisch dat er daarom animo is voor een open hyper-Huayra.

Na verschillende teasers en de onthulling vanmiddag in een digitale omgeving, mogen we nu ook genieten van echte afbeeldingen. Het uiterlijk verandert precies zoals bij de gewone Huayra en diens BC-versie: de reguliere Huayra Roadster is al een bijzonder vormgegeven auto, maar de BC voegt daar nog heftiger spoilerwerk aan toe.

Specs zijn voorspelbaar: 590 kW (ongeveer 800 pk), 1.050 Nm koppel, achterwielaandrijving en een supersnelle zeventraps automaat. De motor is uiteraard de 7.3 liter grote AMG V12. Zoals het heurt in een Pagani.

Het is je misschien al opgevallen dat er een bijzondere stickerset op de auto zit. Pagani zegt zelf niet waarom, wij vermoeden dat het niet toevallig is dat het nummer op de auto 20 is en het bedrijf sinds 2019 precies 20 jaar geleden voor het eerst de Zonda op de markt bracht. Maar zoals altijd, de klanten is koning en ook die livery is een keuze. Daarover gesproken: 40 klanten krijgen een Huayra Roadster BC, alle 40 zijn ze ook al aangewezen.

De prijs heeft Pagani nog niet bekend gemaakt, maar de dichte BC deed al een miljoen of 2,5. Dus mag je doen wat eigenlijk bijna elke simpele sterveling het mee moet doen bij Pagani’s: er naar kijken. Want een plaatje, dat is het wederom. Met een speciale duim omhoog voor die houten pookknop.