Maserati doet gek met off-road MC20 'Snowcat' - Autoblog.nl

Weer eens wat anders dan een Levante.

Eerder dit jaar pakte Maserati groots uit met een compleet nieuwe sportwagen: de MC20. Een heugelijke dag voor de fans van het merk met de drietand. Dat zijn namelijk toch de wagens die een merk als Maserati allure geven. Om te weten hoe de MC20 aanvoelt moeten we afwachten tot Wouter een exemplaar in handen krijgt, maar de eerste indruk is in ieder geval goed.

Nu Maserati alle aandacht op zich had gevestigd met de MC20 maakten ze handig van de gelegenheid gebruikt om nog meer nieuws te presenteren. Ze maakten onder andere bekend dat ze een nieuwe afdeling in het leven hadden geroepen: FuoriSerie. Deze afdeling moet zich bezighouden met het personaliseren van auto’s. Ze gaven hiervan een voorproefje met drie zeer extravagante modellen.

Het lijkt er nu op dat FuoriSerie nog meer ambities heeft dan alleen Maserati’s in opvallende kleurtjes hullen. Vorige week berichtten we al over plannen om een restomod op basis van de Shamal te bouwen. Op de Instagram-pagina van FuoriSerie zijn echter nog meer interessante dingen te zien.

De afdeling deelt namelijk ook renders van een tamelijk opvallende off-road Maserati MC20. Deze is opgehoogd en voorzien van terreinbanden en een bagagerek met ski’s. Uit de beschrijving valt af te leiden dat deze MC20 is geïnspireerd op snowcats. Dan hebben we het niet over een kattensoort met een koud habitat, maar over een rupsvoertuig dat in de sneeuw wordt ingezet. Dat verklaart ook meteen de kleur en de striping op de zijkant.

Het lijkt vooral om een kleine vingeroefening te gaan van de kersverse afdeling. We hoeven dus niet direct een productieversie te verwachten van deze off-road Maserati MC20. Toch is het nog niet helemaal uitgesloten dat Maserati er iets mee gaat doen. De hersenspinsels zijn namelijk bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is. Als een bemiddelde Maserati-klant hier dus wat in ziet maken de Italianen er wellicht een one-off van.

De ervaring leert dat meer dan één exemplaar er niet in ziet voor dergelijke auto’s. Alpine bouwde de A110 SportsX als eenmalig concept en Lamborghini deed hetzelfde met de Huracán Sterrato. Helaas heeft sinds de Mega Track niemand het meer aangedurfd om een off-road sportwagen daadwerkelijk op de mark te brengen.