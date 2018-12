Pakketbezorger valt in slaap, torpedeert vier Ferrari’s

Die drinkt voortaan nog een extra bak koffie voordat hij op stap gaat.

Een 20-jarige jongeman uit Taiwan heeft deze week ontdekt waarom het toch zéér handig kan zijn om een autoverzekering te hebben. Terwijl hij s’ochtends vroeg pakketjes aan het bezorgen was voor het bedrijf van zijn moeder, werd de jongen bevangen door vermoeidheid en viel hij per ongeluk in slaap achter het stuur. Dromen kon hij niet lang, want enkele meters nadat hij in slaap was gevallen, werd hij letterlijk wakker geschud en constateerde hij dat hij op een viertal peperdure Ferrari’s was gebotst.

Er zijn betere manieren om wakker te worden. Zeker in het geval van deze jongen. Volgens Taiwan News heeft hij enorme schade aangebracht. Geen van de vier Ferrari’s waartegen de jongen met een vaart van ongeveer 40 km/u botste, verliet de plaats van het ongeval zonder kleerscheuren. Drie van de wagens waren er bijzonder slecht aan toe, de andere had slechts cosmetische schade. Het totale schadebedrag bedraagt volgens de nieuwssite exact 389.509 dollar. Daarmee heeft Lin, zoals de jongen heet, nog redelijk geluk gehad; in het ergste geval was het bedrag ongeveer 1,6 miljoen dollar geweest. Niet logisch, aangezien de Ferrari’s in kwestie een drietal 488’s en een F12 waren.

Hoewel het in de basis een jammerlijke zaak is voor Lin, zit er toch nog een zilveren randje aan het verhaal. Nadat het incident op verschillende nieuwszenders was uitgezonden, stapte een prominente zakenman naar voren om de jongen uit de brand te helpen. Het is vooralsnog niet duidelijk of de zakenman alles voor hem gaat betalen, maar naar verluidt gaat het om een bijzonder hoog bedrag. Als het even meezit, hoeft Lin straks dus geen cent te betalen voor zijn uitglijder.