Maak je meisje blij met een rose gouden Porsche Macan

Stijlvoor hoor.

Het interieur van deze Porsche Macan past perfect bij meiden/vrouwen met een rose gouden iPhone. Als man met een rose gouden iPhone mag je overigens ook mee doen, daar niet van. De auto is het werk van niemand anders dan Carlex Design.

Grote delen van de auto zijn van wit Nappa leder, terwijl details in rose goud zijn gestoken. Onder meer de omlijsting van de luchtroosters, delen van de middenconsole, de schakelflippers en delen van het stuurwiel werden van het glimmende metaal voorzien. Het rose goud is slechts een voorbeeld. Witgoud en goud behoren tevens tot de mogelijkheden. De achterzijde van de stoelen en de hemelkleding zijn van alcantara. Carlex laat weten dat er geen exotische lederen materialen zijn gebruikt bij het maken van dit interieur. Dat u het weet.

Naast het nieuwe interieur geeft Carlex je ook een bijpassende sleutelhanger. Niet dat dit heel relevant is, want de Porsche beschikt over keyless go, waardoor de sleutel gewoon in de handtas kan blijven. De tuner is wel wat laat met de makeover voor de uitgaande Macan. De facelift staat immers volgend jaar bij de dealer. Is Porsche niet je merk, dan is deze rose gouden BMW 7 Serie misschien wat meer voor je.