Dit vindt F1-baas Brawn van het jaar van Verstappen

Een van de knapste koppen in de sport doet zijn zegje over de Nederlander.

Er zijn maar weinig figuren in de Formule 1 die zoveel verschillende taken hebben gehad als Ross Brawn. De 64-jarige Brit maakte in de jaren ’70 zijn debuut in de autosport en kon bij menig Formule 1-team aan de bak als techneut. Pas in de jaren ’90 vond hij zijn draai bij Benetton, waar hij met Michael Schumacher een puik team vormde. Later vertrok hij samen met Der Weltmeister naar Ferrari, waar ze hun namen definitief konden vestigen in de sport. In de periode na het succes van de Scuderia bracht hij zijn magie naar Honda, maar pas een jaar later (in 2009) wist hij de overblijfselen van het vertrokken Japanse fabrieksteam om te toveren tot een succesverhaal, onder zijn eigen naam. Toen het team werd overgenomen door Mercedes, bleef Brawn aan om de boel te overzien. Aan het eind van 2013, enkele maanden voordat de nog altijd voortdurende dominantie van het team begon, vertrok Brawn uit de sport, om in 2017 weer terug te keren als ‘F1 motorsport boss’.

In andere woorden: de beste man weet van wanten.

Heel vreemd is het dus niet dat de organisatie bij Brawn op de deur heeft geklopt om terug te blikken op het afgelopen seizoen, en met deze kennis in het achterhoofd een aantal zaken aan te wijzen om komend seizoen in het oog te houden. Brawn gaat o.a. in op het feit dat Red Bull in 2019 écht zijn kans moet grijpen, Ferrari zijn zaken op orde dient te krijgen, Hamilton op zijn piek opereert en dat Charles Leclerc hét talent is van de nieuwe generatie coureurs. Het verhaal begint echter met Max Verstappen. Net als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel geeft nu ook Ross Brawn te kennen dat de paddock volgend jaar ernstig rekening moet houden met de Nederlander. Volgens Brawn heeft Verstappen dit jaar bewezen dat hij gemaakt is van wereldkampioenschapsmateriaal.

“It’s easy to forget how young he is. If you think of yourself at that age, with the exposure and pressure, what he is doing is pretty special. What we are seeing with Max is a great maturing of his approach, losing none of his speed and aggression but just being a bit more tempered in terms of how he attacks things. 2018 was another big step forward for Max. In the right car and right team, he’s world champion material for sure.”

Dergelijke kwaliteiten maken hem niet alleen voor zijn tegenstanders een kracht om in de gaten te houden, ook voor zijn eigen team kan Verstappen volgens Brawn veel betekenen. Zo besloot de Brit zijn verhaal met de volgende uitspraak: