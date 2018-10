Premie WA-verzekering in 2 jaar bijna 40% gestegen!

Da's toch niet normaal!

Bijna een jaar geleden schreven we dat autoverzekeraars verbazingwekkend genoeg geld toeleggen op WA-verzekeringen. In de reacties van dat artikel lieten een aantal van jullie direct weten te verwachten dat de premies hierdoor zullen stijgen. Wel, dat blijkt te kloppen. En niet zo’n klein beetje ook.

De verzekeringsvergelijker, Independer, schrijft vanochtend zelfs dat autoverzekeringen de afgelopen twee jaar de pan uit rijzen. Independer heeft recentelijk een analyse gedaan en daaruit blijkt dat de gemiddelde jaarpremies in relatief korte tijd met tientallen procenten zijn gestegen. De vergelijkingssite heeft in het specifiek gekeken naar premies die door haar gebruikers zijn vergeleken in de periode juli t/m september in 2016, 2017 en 2018.

In totaal laten liefst 650.000 vergelijkingen zien dat de jaarpremies van WA-autoverzekeringen met name in grote steden hard stijgen. In Rotterdam (37 procent), Tilburg (36 procent) en Amsterdam (35 procent) herkennen we de grootste verschillen. Andere steden, zoals Den Haag (33 procent) en Utrecht (27 procent), kenden iets minder grote stijgingen. In absolute getallen betekent dit dat de jaarpremies zijn gestegen van 689,03 euro naar 943,51 euro (Rotterdam) en van 566,60 euro naar 768,59 euro (Tilburg). Je ziet, je betaalt dus al snel meer dan 200 euro extra dan voorheen.

Ook op provinciaal niveau is het raak, al zijn de percentages minder hoog dan op stedelijk niveau. Dat gezegd hebbende, aangezien we met stijgingen van ruim 20 procent te maken hebben, zal je er niet om staan te springen. Hier werden toenames van 23 procent (Gelderland en Utrecht) en 29 procent (Zuid-Holland en Noord-Brabant) genoteerd.

Independer heeft eveneens gekeken naar specifieke populaire automodellen. Wie een Volkswagen Polo (rijtest) wil verzekeren wordt goed geraakt. Kostte een jaarpremie in 2016 slechts 608,34 euro, vandaag kost dezelfde verzekering 838,40 euro. Dit is een stijging van 38 procent. Andere opmerkelijke toenames vinden we in de Opel Corsa (36 procent) en de Peugeot 206 (31 procent). Minder hard stegen de premies voor de Ford Focus (9 procent) en de BMW 3 Serie (16 procent).

Over de premiestijgingen zei Suzan Samson van Independer het volgende:

“We denken dat de premiestijgingen voor autoverzekeringen voorlopig nog niet van de baan zijn. Er is een toename van het aantal schades, tegelijk neemt ook de hoogte van de kosten per schade toe. Datzelfde geldt voor letselschades. Bovendien denken wij dat de affectiewet, die per 1 januari volgend jaar van kracht is, de premies nog verder onder druk zal zetten. De affectiewet maakt het o.a. mogelijk voor de naasten van mensen die letselschade oplopen om smartegeld te eisen. Dat geldt ook voor nabestaanden van mensen die om het leven komen bij verkeersongelukken.”

Beeld: Porsche 911 in de prak, door @dorian164