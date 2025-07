Paniek!! Zet je auto binnen, nu het nog kan!!!

Echt doen, zet je auto gauw nog even ergens binnen. Want je kunt veel van ons zeggen, maar niet dat we je niet waarschuwen…

Na een paar dagen waarin je je stuur met een ovenhandschoen moest vastpakken, gaat het vanavond ineens helemaal omslaan. We krijgen een portie klassiek Hollands zomerweer voor de kiezen: stevige onweersbuien, harde wind en hagel. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onder meer Noord-Brabant. En dan weet je: het wordt serieus.

Het is het bekende recept. Eerst drie dagen zinderende hitte, dan ineens een buienfront dat alles recht wil trekken in een paar uur tijd. In de praktijk betekent dat: regen met bakken tegelijk, windstoten tot 70 km/u en hagelstenen tot 2 centimeter. En jouw auto staat daar straks middenin, als je ‘m nu niet even onderdak geeft.

Zet je auto binnen, nu het nog kan!!!

Laten we eerlijk zijn: auto’s zijn gemaakt om tegen een stootje te kunnen, maar hagel op je dak en motorkap levert zelden iets moois op. Kleine deukjes, lakschade, gescheurde rubbers, allemaal ellende waar je niet op zit te wachten. Zeker niet als het voorkomen had kunnen worden door ‘m even de garage in te schuiven.

Vergeet ook niet dat je verzekering daar misschien iets van vindt. Hagelschade wordt lang niet altijd volledig vergoed, zeker niet als je allriskdekking een vage clausule bevat over “buiten stallen bij waarschuwingen”. En geloof me, dat soort discussies met je tussenpersoon wil je vermijden.

Dus kijk even vooruit. Het ergste weer wordt vanavond verwacht, rond het eind van de middag tot in de avond. Daarna koelt het wat af en lijkt het weer tot rust te komen. Maar als je auto dan al vol putjes zit, heb je daar weinig aan.

Kortom: heb je een garage? Gebruik ‘m. Carport? Top. Geen van beide? Kijk of je ergens iets over je auto kunt trekken of ‘m tijdelijk wat beschutter kunt parkeren. Wij geven je alle tips die je nodig hebt!! Alles is beter dan ‘m open en bloot op straat laten staan.

Je hoeft er geen drama van te maken. Gewoon even slim handelen. Morgen is alles weer normaal, maar vanavond geef je je auto liever even rust. Binnen. Zoals het hoort.