Mysterieuze Nederlandse Ferrari duikt op na 12 jaar

Deze extreem zeldzame Ferrari is een heel goed bewaard geheim.

Er zijn Nederlandse verzamelaars die hun auto’s graag laten zien, maar er zijn ook verborgen schatten in Nederland. Dat blijkt vandaag weer, want er duikt nu een hele bijzondere Ferrari op vanuit het niets. De auto komt in de openbaarheid via een veiling van RM Sotheby’s.

Dit is een auto die niet zomaar iedereen zal herkennen, dus een korte introductie is op zijn plaats. Je kijkt hier naar een 599 GTZ Nibbio Zagato. Dat is precies wat je denkt dat het is: een 599, maar dan met een compleet nieuw koetswerk van Zagato. Het design is geïnspireerd op klassieke Ferrari’s, wat vooral in de neus duidelijk te zien is. Er zijn slechts negen exemplaren gebouwd, waarvan vier coupés.

Zagato heeft geen half werk geleverd, want van de 599 is niks meer terug te zien. Je herkent misschien de koplampen van de 612 Scaglietti, maar die verraden dus niet de werkelijke afkomst. De velgen zijn eigenlijk het enige herkenbare onderdeel van de 599, wat het exterieur betreft.

Onder de motorkap zien we wel een vertrouwde aanblik: de bekende 6,0 liter V12, goed voor 620 pk. Het interieur is ook gewoon dat van de 599, alleen dan opnieuw bekleed en voorzien van een ‘Z’ op de hoofdsteunen. De combinatie van rood en zilver past overigens perfect bij de klassieke looks van de 599 GTZ.

We zagen deze Ferrari dus bij RM Sotheby’s, maar wat schetst onze verbazing? De auto gewoon staat in Burgerveen. De huidige eigenaar is ook degene die de auto in 2013 besteld heeft Zagato. Kennelijk heeft deze 599 GTZ dus al die tijd in Nederland gestaan. In 12 jaar tijd is er slechts 200 kilometer mee gereden, dus dat verklaart waarom deze auto compleet onder de radar is gebleven.

Het lijkt in ieder geval wel een goede investering te zijn geweest. De eigenaar heeft er €860.000 voor betaald (inclusief donor-599), maar RM Sotheby’s verwacht nu een opbrengst van €900.000 tot €1,2 miljoen. Waarschijnlijk gaat deze auto Nederland dus weer verlaten, zonder ooit gespot te zijn. Toch zonde.