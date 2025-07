Waarom je de onderkant van je auto goed moet schoonmaken met deze hitte

Door een terugkerende trend.

Tips om je woonkamer en auto cool te houden, zijn allemaal terug in je algoritme. Tenminste, als de berichten die je voorgeschoteld krijgt niet gaan over eten, Tung Tung Tung Shahur of crashende BMW’s. Een ander terugkerend fenomeen is het strooien van pekel op wegen tijdens de bloedhitte.

Kom je toch voor het eerst zo’n bericht tegen: welkom, onwetende. Net als in 2015 en 2019 is het ook dit jaar weer raak. Provincies sturen strooiwagens eropuit om een mix van water en zout over het asfalt te strooien. Dit jaar zijn in ieder geval Flevoland en Zuid-Holland aan de beurt.

Waarom strooien als het zo warm is?

Voor dezelfde onwetenden nog even de uitleg. Wanneer de zon de hele dag het asfalt flink verwarmt, kan de temperatuur van de weg tot wel 70 graden Celsius oplopen. Op dat moment kan er op rotondes spoorvorming ontstaan door de wrijving tussen band en wegdek.

Daarnaast moeten nieuwe wegen beschermd worden, omdat zij nog bij elkaar worden gehouden met veel bindmiddel. Als dit te warm wordt, kan het asfalt vervormen en zelfs lichtjes vloeibaar worden waardoor het asfalt aan je banden blijft kleven.

De oplossing is net als in de winter strooizout. Het spul trekt vocht uit de lucht aan waardoor het asfalt eronder afkoelt. Eigenlijk werkt het net zoals zweet op jouw lichaam. Wanneer het zoute sapje verdampt, word je koeler.

Niet overal

Rijkswaterstaat deed en doet nog steeds niet mee met de strooiacties. De rijkswegen die RWS beheert bestaan uit ZOAB. Dit Zeer Open Asfalt Beton is een stuk minder gevoelig voor hitte dan het Dicht Asfalt Beton (DAB) dat voor een groot deel van het onderliggende wegennet gebruikt wordt.

Strooizout = auto goed wassen

Wat je ook nog kent van de winter: de tip om de bodem, onderkant, vloer hoe je het ook wilt noemen, schoon te maken. Pekel is een bijtende stof die zich in de lak en rubbers van de auto vreet als je het te lang laat zitten. Het spul werkt als soort katalysator waardoor metalen sneller kunnen gaan roesten.

Dat, plus het feit dat veel zout aan de onderkant van je auto blijft plakken, maakt het noodzakelijk om ook de onderkant grondig te wassen. Hier kun je zelf natuurlijk niet goed bij. Rijd je auto daarom ook een keer door de wasstraat. Kies dan voor een wasprogramma waarbij ook de wielen en de onderkant van de auto zijn inbegrepen.

Nu kan het dit weekend alweer gaan regenen waardoor de pekel los zou moeten komen, maar ik zou het er niet op gokken. Mijn advies: was je auto grondig na het rijden over pekelwegen. Doe dat alsjeblieft met koud water, want warm water kan de situatie alleen maar verergeren.

Foto: Audi RS6 C7 gespot door @ecnerualcars