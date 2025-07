Ook jij kan bijna 30 euro per tankbeurt besparen. Als je maar je best doet!

Klinkt als muziek in de oren toch? 30 euro besparen op elke tankbeurt. Kan gewoon.

We gaan het weer eens over benzineprijzen hebben. Een liter benzine kost gemiddeld zo’n €1,928, maar wat blijkt? Wie slim zoekt, tikt nog steeds aanzienlijk minder af dan wie datr niet doet. Volgens onderzoek van Independer betaal je bij de duurste pomp momenteel €2,259, terwijl je bij de goedkoopste uitkomt op €1,708. Dat scheelt maar liefst 55 cent per liter. En ja, voor een tank van 50 liter loopt dat verschil keurig op tot €27,55. Bijna 30 euro dus.

Wat je misschien het meest zal verbazen: die verschillen spelen niet alleen tussen Oost en West, maar gewoon binnen je eigen woonplaats. In Friesland bijvoorbeeld alleen al loopt het verschil op tot zo’n 48 cent per liter. Reken maar: dat is €24 verschil voor één tankbeurt. En ook Limburg (Venray), Drenthe (Coevorden) en Overijssel (Dinkelland) scoren hoge besparingscijfers voor wie even zoekt

Wat Independer daarover zegt wil je weten? Beetje zoeken binnen je regio kan lonend zijn, maar echt besparen doe je vaak bij een onbemande pomp op een industrieterrein. Daar betaal je gemiddeld 12 euro 20 minder voor een volle tank dan langs de snelweg. En dat verschil wordt volgens hen alleen maar groter.

Ook provinciaal zie je grote verschillen. In Noord-Holland kan het ruim 21 euro schelen per tankbeurt. Amsterdam en Hollands Kroon lopen daarin voorop: tussen duurste en goedkoopste pomp zit gemiddeld 38 cent verschil per liter, dus circa 19 piekies per tank En in Zeeland is het fenomeen van de grote klasse: ongeveer €21 verschil voor 50 liter benzine.

Best wat stof tot nadenken. Dus de volgende keer dat je naar de pomp rijdt: even kort zoeken, wellicht doorrijden, en je betaalt zonder moeite twintig tot dertig euro per tank minder. Je zou gek zijn als je het niet doet, toch?