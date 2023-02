Parkeergarage in zonder auto? 109 euro boete!

Als je formeel niets te zoeken hebt in een parkeergarage kan je dat op een boete van 109 euro komen te staan.

Een parkeergarage rij je in met, juist, een auto. Althans, dat is de meest voor de hand liggende optie. Eigenlijk heb je voor de rest weinig te zoeken in een parkeergarage, nietwaar? Je kunt de ruimte ook gebruiken om even te schuilen voor de regen, toch? Fout! Dat is dus niet toegestaan.

Daar kwamen Finn en Mike op vervelende wijze achter. De twee 16-jarigen schuilden voor de regen in een parkeergarage om een salade op te eten. Nu is het sowieso verfrissend om te lezen dat een 16-jarige salade eet (was het echt geen blikje energy met een frikandelbroodje?), maar dit tussendoortje nuttigen in een parkeergarage waar je geen auto hebt staan is dus niet de bedoeling.

De pubers werden ‘betrapt’ door een BOA. En in plaats van een ferme waarschuwing of het verzoek de garage te verlaten werd het bonnenboekje er meteen bijgepakt. De 16-jarigen kregen een boete van 100 euro per persoon. Daar komt nog eens 9 euro administratiekosten bovenop. De twee waren stomverbaasd toen ze dit overkwam. Met een waarschuwing hadden ze ook wel naar buiten gegaan, aldus Finn en Mike volgens de Telegraaf.

De wetgeving komt niet uit de lucht vallen. Want zonder voertuig heb je inderdaad niets in een parkeergarage te zoeken. Dergelijke boetes zijn nodig om bijvoorbeeld overlast en/of daklozen buiten te houden. Helaas kwam het deze twee, in een ogenschijnlijk onschuldigere situatie, duur te staan.

Er is een bezwaarbrief geschreven. Het Openbaar Ministerie in Utrecht moet zich over de zaak gaan buigen. Een paraplu kopen is voordeliger. Want 218 euro is wel heel veel geld voor twee salades, zeker als je 16 bent.

