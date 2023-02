Officieel: EU zegt verbrandingsmotor nu écht vaarwel

Het besef dat het echt is afgelopen met nieuwe auto’s op benzine en diesel krijg je nu.

Heel veel autofabrikanten zullen tegen 2035 al overgestapt zijn op een volledig elektrisch gamma. En nu moeten ze ook echt. De Europese Unie stuurt al jaren aan op een verbod van verkoop van nieuwe auto’s met benzine of diesel in 2035. Daar is vandaag een klap op gegeven.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet, waardoor het verboden wordt om nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2035 te verkopen. Het hing natuurlijk al even in de lucht, maar met deze goedkeuring is het definitief. En dat betekent dat autofabrikanten aan de bak moeten, naar een 100 procent uitstootvrij gamma.

Daar blijft het niet bij. Autofabrikanten kunnen niet bepaald achterover leunen tot 2035. In de jaren daarnaartoe trekt Brussel namelijk steeds strenger de teugels aan. In 2030 moeten nieuwe auto’s 55 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2021. voor bedrijfswagens ligt dit op 50 procent.

Dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Autofabrikanten doen er alles aan om de verbrandingsmotoren zo efficiënt mogelijk te maken. Alle registers worden daarbij opengetrokken. Het begon met Start/stop systemen, daar kwam alter supersnel opschakelen bij en later kregen benzineauto’s een partikelfilter. Allemaal trucjes om die uitstoot zo laag mogelijk te krijgen.

Definitieve goedkeuring

In oktober 2022 werd er een akkoord bereikt over de wetsvorming. Nu is er groen licht gegeven vanuit het Europees parlement op de wet. De volgende halte is de Europese Raad, die naar verwachting in maart definitieve goedkeuring gaat geven.

Zeker niet unaniem

340 stemden voor de wet voor een verkoopverbod van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in 2035. 279 waren tegen en er waren 21 onthoudingen. Kortom, ook onder de parlementsleden stonden lang niet alle neuzen dezelfde kant op. Maar er is democratisch gekozen en dus gaat die wet er gewoon komen. (via Autonews)

Foto: Audi RS3, met de befaamde vijfcilinder benzinemotor.